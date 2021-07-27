COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

歐盟主席宣布境內7成成人接種　達成疫苗目標

▲歐洲聯盟執委會主席范德賴恩今天宣布，歐盟7成成人接受第一劑疫苗目標達陣，但因Delta變異病毒株非常危險，呼籲更多人接種疫苗。歐盟示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲聯盟執委會主席范德賴恩今天宣布，歐盟7成成人接受第一劑疫苗目標達陣，但因Delta變異病毒株非常危險，呼籲更多人接種疫苗。歐盟示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-27 19:51:41

（中央社記者唐佩君布魯塞爾27日專電）歐洲聯盟執委會主席范德賴恩今天宣布，歐盟7成成人接受第一劑疫苗目標達陣，但因Delta變異病毒株非常危險，呼籲更多人接種疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天發表聲明，今天已經實現了7月底前為7成歐盟成人接種COVID-19疫苗目標，並有57%成人完成接種2劑，這些數字使得歐盟成為全球疫苗接種的領先者。

她表示，雖然歐盟成功加速接種疫苗，但目前需要繼續努力，因為Delta變異病毒株非常危險，呼籲每位有機會接種民眾都前往接種，除保護自己也保護他人。

另外歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）今天也強調，7成歐盟成年人已接種第一劑目標達陣，是歐盟對抗大流行的一個重要里程碑，但不能就此止步，將繼續與會員國合作。

歐盟負責27個成員國疫苗採購，且自2020年12月核准美國輝瑞藥廠（Pfizer）及德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗，隨後在2021年1月陸續批准美國莫德納（Moderna）疫苗及英國阿斯特捷利康（AZ）後，歐盟隨即喊出在今年夏末要達成7成成年人完成接種實現群體免疫目標。

但隨後歐盟與阿斯特捷利康就疫苗交貨延遲爆發嚴重爭執，歐盟為搶疫苗3月祭出緊縮出口機制，歐盟點名阿斯特捷利康先履行與歐盟的交貨量合約，之後再談疫苗出口。

歐盟雖然在第一季爆發AZ疫苗交貨爭執，但歐盟一方面加快在3月核准嬌生集團（Johnson & Johnson）疫苗，再加上出口機制要求疫苗生產商將供貨給歐盟列為首務後，第2季開始扭轉劣勢，讓歐盟達成承諾。

此外，歐盟也為下一階段疫情準備，今年5月即與美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech達成採購協議，未來2年內最高可再買18億劑疫苗，除提供歐盟境內，可能也將捐助其它國家。（編輯：韋樞）1100727

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
58.49%41.51%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
73.46%26.54%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
28.46%71.54%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
83.61%16.39%
2021-07-26-2021-07-29
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀