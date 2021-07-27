歐盟主席宣布境內7成成人接種　達成疫苗目標

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她表示，雖然歐盟成功加速接種疫苗，但目前需要繼續努力，因為Delta變異病毒株非常危險，呼籲每位有機會接種民眾都前往接種，除保護自己也保護他人。
另外歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）今天也強調，7成歐盟成年人已接種第一劑目標達陣，是歐盟對抗大流行的一個重要里程碑，但不能就此止步，將繼續與會員國合作。
歐盟負責27個成員國疫苗採購，且自2020年12月核准美國輝瑞藥廠（Pfizer）及德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗，隨後在2021年1月陸續批准美國莫德納（Moderna）疫苗及英國阿斯特捷利康（AZ）後，歐盟隨即喊出在今年夏末要達成7成成年人完成接種實現群體免疫目標。
但隨後歐盟與阿斯特捷利康就疫苗交貨延遲爆發嚴重爭執，歐盟為搶疫苗3月祭出緊縮出口機制，歐盟點名阿斯特捷利康先履行與歐盟的交貨量合約，之後再談疫苗出口。
歐盟雖然在第一季爆發AZ疫苗交貨爭執，但歐盟一方面加快在3月核准嬌生集團（Johnson & Johnson）疫苗，再加上出口機制要求疫苗生產商將供貨給歐盟列為首務後，第2季開始扭轉劣勢，讓歐盟達成承諾。
此外，歐盟也為下一階段疫情準備，今年5月即與美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech達成採購協議，未來2年內最高可再買18億劑疫苗，除提供歐盟境內，可能也將捐助其它國家。（編輯：韋樞）1100727