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政院籌編111年總預算　社福支出近6千億最多

▲受到COVID-19疫情衝擊，照顧心智障礙、自閉症為主的花蓮黎明機構，5月同期捐款量創5年來最低，即日起推出便利捐款模式，盼能提升捐款收入，度過疫情寒冬。（黎明機構提供）中央社記者張祈傳真 110年6月25日
▲受到COVID-19疫情衝擊，照顧心智障礙、自閉症為主的花蓮黎明機構，5月同期捐款量創5年來最低，即日起推出便利捐款模式，盼能提升捐款收入，度過疫情寒冬。（黎明機構提供）中央社記者張祈傳真 110年6月25日

中央社

2021-07-27 22:05:58

（中央社記者陳俊華台北27日電）行政院今天說，111年度總預算案籌編歲出新台幣2兆2521億元，較去年度成長5.4%，歲入2兆2391億元、成長9%；以社福預算5947億元支出最多、少子女化對策經費801億元，成長比例50.1%最高。

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行政院長蘇貞昌今天召開行政院111年度計畫及預算審核會議。行政院發言人羅秉成表示，中央政府總預算案的籌編，是依行政院施政方針、籌編原則及既定時程逐步辦理，因所通過111年度總預算案初步審核結果，其中少數計畫尚在審議，因此各項數字仍有增減可能，尚未完全定案。行政院將在8月下旬提報院會通過後，召開記者會對外說明相關事宜。

羅秉成轉述，蘇貞昌在會中裁示，111年度整體歲入成長幅度高於歲出，歲入歲出差短新台幣130億元，較上年度減少695億，減幅達到84.3%，顯示行政院在推動國家發展的同時，仍能嚴守財政紀律，請各部會辦理整編作業時，應優先納編行政院重要政策，如有近期通過的重大計畫，仍應在現有額度內優先檢討、容納。

預算籌編原則部分，行政院指出，在遵守財政紀律的前提下，歲入歲出併同考量維持適度成長。歲出配合施政重點，主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、少子女化對策計畫及強化國防等。111年度總預算加特別預算債務舉借不超過歲出總額的15%，累計債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數不超過40.6%。

預算籌編概況方面，行政院表示，歲出2兆2521億元，較110年度歲出預算數2兆1359億元增加1162億元，成長5.4%；歲入2兆2391億元，較110年度歲入預算數2兆534億元增加1857億元，成長9%。

行政院指出，總預算案歲入歲出差短130億元，加計債務還本數960億元，占稅課收入5.1%，融資需求1090億元，規劃移用以前年度歲計賸餘500億元及舉債590億元支應。

行政院表示，各項支出中，以社福預算5947億元最多，較去年成長6.4%；其次為國防經費3726億元，較去年成長3%；再者為教育經費3124億元，較去年成長5.6%；公共建設計畫1466億元，較去年成長18.6%。

行政院指出，成長比例最高的是少子女化對策經費801億元，較去年增加267億元，成長50.1%，主要增列0到5歲育兒津貼、安心懷孕友善生養經費，以及0到6歲托育及就學補助。（編輯：謝佳珍）1100727

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