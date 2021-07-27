政院籌編111年總預算　社福支出近6千億最多

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羅秉成轉述，蘇貞昌在會中裁示，111年度整體歲入成長幅度高於歲出，歲入歲出差短新台幣130億元，較上年度減少695億，減幅達到84.3%，顯示行政院在推動國家發展的同時，仍能嚴守財政紀律，請各部會辦理整編作業時，應優先納編行政院重要政策，如有近期通過的重大計畫，仍應在現有額度內優先檢討、容納。
預算籌編原則部分，行政院指出，在遵守財政紀律的前提下，歲入歲出併同考量維持適度成長。歲出配合施政重點，主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、少子女化對策計畫及強化國防等。111年度總預算加特別預算債務舉借不超過歲出總額的15%，累計債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數不超過40.6%。
預算籌編概況方面，行政院表示，歲出2兆2521億元，較110年度歲出預算數2兆1359億元增加1162億元，成長5.4%；歲入2兆2391億元，較110年度歲入預算數2兆534億元增加1857億元，成長9%。
行政院指出，總預算案歲入歲出差短130億元，加計債務還本數960億元，占稅課收入5.1%，融資需求1090億元，規劃移用以前年度歲計賸餘500億元及舉債590億元支應。
行政院表示，各項支出中，以社福預算5947億元最多，較去年成長6.4%；其次為國防經費3726億元，較去年成長3%；再者為教育經費3124億元，較去年成長5.6%；公共建設計畫1466億元，較去年成長18.6%。
行政院指出，成長比例最高的是少子女化對策經費801億元，較去年增加267億元，成長50.1%，主要增列0到5歲育兒津貼、安心懷孕友善生養經費，以及0到6歲托育及就學補助。（編輯：謝佳珍）1100727