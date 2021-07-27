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桃市議會通過臨時動議　疫苗必須通過國際認證

▲桃園市議員林政賢今天建請桃園市政府，在桃園市境內施打新冠肺炎疫苗，必須經過國際認證，才能放行予民眾施打。（圖／桃園市議會國民黨團提供）
▲桃園市議員林政賢今天建請桃園市政府，在桃園市境內施打新冠肺炎疫苗，必須經過國際認證，才能放行予民眾施打。（圖／桃園市議會國民黨團提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-27 18:49:58

桃園市議員林政賢今（27）日在市議會臨時會提出臨時動議，建請桃園市政府，在桃園市境內施打新冠肺炎疫苗，必須經過國際認證，才能放行予民眾施打，這項提案雖遭到民進黨議員反對，但經大會表決，以多數贊成通過了這項動議。

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林政賢表示，施打疫苗，目的是防範病毒，透過疫苗接種，才能讓接種者獲得免疫力，現各國紛紛推出疫苗護照，若市民接種沒有國際認證之疫苗，未來國人出國洽公或觀光，會變得非常困難。

林政賢強調，如今各種疫苗充斥於國際間，不乏有未經過國際認證，沒有完成三期臨床試驗，甚至沒有取得歐美大國的EUA授權，這樣的疫苗施打起來恐有疑慮。

「桃園人拒絕當白老鼠，為求國人、市民的健康」，林政賢强烈要求，桃園市政府在桃園境內所施打新冠肺炎疫苗，都應使用經過第三期臨床試驗，並且取得國際大國授權，得到國際認證之疫苗，才能在我們桃園市境內施打，以守護市民健康。

民進黨議員蔡永芳反對這項提議，他認為，國產高端疫苗在8月初將陸續供貨，通過這項動議後，桃園市不要高端疫苗而配給其他縣市，恐衍生其他問題，要求退回動議。

因兩方意見不同，議長邱奕勝裁示表決，在場37人共有21人贊成林政賢之動議，反對13人，以多數通過了由市議員林政賢提出之臨時動議。

桃園市長鄭文燦則對此表示，地方議會在臨時動議的時候，會有很多議員提出各種對於政策、建設，對於中央也好、地方也好的各種建議案。鄭文燦表示這是地方議會的常態，會尊重議員表達意見的自由。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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