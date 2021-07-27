桃市議會通過臨時動議　疫苗必須通過國際認證

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林政賢強調，如今各種疫苗充斥於國際間，不乏有未經過國際認證，沒有完成三期臨床試驗，甚至沒有取得歐美大國的EUA授權，這樣的疫苗施打起來恐有疑慮。
「桃園人拒絕當白老鼠，為求國人、市民的健康」，林政賢强烈要求，桃園市政府在桃園境內所施打新冠肺炎疫苗，都應使用經過第三期臨床試驗，並且取得國際大國授權，得到國際認證之疫苗，才能在我們桃園市境內施打，以守護市民健康。
民進黨議員蔡永芳反對這項提議，他認為，國產高端疫苗在8月初將陸續供貨，通過這項動議後，桃園市不要高端疫苗而配給其他縣市，恐衍生其他問題，要求退回動議。
因兩方意見不同，議長邱奕勝裁示表決，在場37人共有21人贊成林政賢之動議，反對13人，以多數通過了由市議員林政賢提出之臨時動議。
桃園市長鄭文燦則對此表示，地方議會在臨時動議的時候，會有很多議員提出各種對於政策、建設，對於中央也好、地方也好的各種建議案。鄭文燦表示這是地方議會的常態，會尊重議員表達意見的自由。
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