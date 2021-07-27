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台南連30天加零　有條件開放7座休閒農場

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾至相關農業場域旅遊務必落實防疫措施，南市府也將派員不定期稽查。（圖／台南市政府提供）
▲台南市長黃偉哲呼籲民眾至相關農業場域旅遊務必落實防疫措施，南市府也將派員不定期稽查。（圖／台南市政府提供）

記者鄭婷襄／台南報導

2021-07-27 18:52:22

中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布全國新增16例COVID-19確診本土個案，台南無新增確診病例，台南已經30天「＋0」，因應二級警戒自今日開始，南市府宣布有條件開放休閒農場，黃偉哲呼籲民眾至相關農業場域旅遊務必落實防疫措施，南市府也將派員不定期稽查。

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台南市政府宣布有條件開放仙湖休閒農場、吉園休閒農場、台南鴨莊休閒農場、關子嶺開心休閒農場、走馬瀨休閒農場、大坑休閒農場、南元休閒農場等7座及安平、將軍漁港垂釣區，防疫規範主要皆實施單一出入管制、實聯制、手部消毒清潔、量體溫及佩戴口罩，並有人流總量管制。

▲疫情二級警戒，台南農業場域防疫規範。（圖／台南市政府提供）
▲疫情二級警戒，台南農業場域防疫規範。（圖／台南市政府提供）
休閒農場部分，以預約入園為原則，並以休閒農場面積管控入場人數（戶外降載至60%、室內50%），園內餐廳開放內用，每桌放置隔板，桌與桌保持1.5公尺距離，採梅花座，住宿則安排2人1室、1人1床或單人房；至於安平及將軍漁港垂釣，其中安平漁港垂釣區僅開放北外防坡堤垂釣區，兩座漁港垂釣區開放時間皆為每日上午8時至下午6時，管制上限人數100人，到達管制人數上限後採一進一出，民眾進入垂釣區禁止飲食，且須維持戶外1公尺社交距離，若體溫超過37.5度則禁止進入。

▲疫情二級警戒，台南農業場域防疫規範。（圖／台南市政府提供）
▲疫情二級警戒，台南農業場域防疫規範。（圖／台南市政府提供）
為落實防疫措施，南市府將派員不定期稽查，如有查獲違規情形，將依傳染病防治法裁處3千元以上30萬元以下罰鍰，或依漁港法裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

隨著降二級警戒，台南市政府也推出旅宿業及餐飲業的安心內用標章，黃偉哲指出，安心旅宿及安心餐廳標章的頒發，是對消費者更加一層的承諾，業者並非一定要有安心標章才能營業，是提供消費者一項安心的選擇依據。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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