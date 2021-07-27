台南連30天加零　有條件開放7座休閒農場

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▲疫情二級警戒，台南農業場域防疫規範。（圖／台南市政府提供）

休閒農場部分，以預約入園為原則，並以休閒農場面積管控入場人數（戶外降載至60%、室內50%），園內餐廳開放內用，每桌放置隔板，桌與桌保持1.5公尺距離，採梅花座，住宿則安排2人1室、1人1床或單人房；至於安平及將軍漁港垂釣，其中安平漁港垂釣區僅開放北外防坡堤垂釣區，兩座漁港垂釣區開放時間皆為每日上午8時至下午6時，管制上限人數100人，到達管制人數上限後採一進一出，民眾進入垂釣區禁止飲食，且須維持戶外1公尺社交距離，若體溫超過37.5度則禁止進入。

▲疫情二級警戒，台南農業場域防疫規範。（圖／台南市政府提供）

為落實防疫措施，南市府將派員不定期稽查，如有查獲違規情形，將依傳染病防治法裁處3千元以上30萬元以下罰鍰，或依漁港法裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。