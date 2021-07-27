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影／終於降級！北市按摩現人潮、桃市餐廳內用開張

▲降級日民眾瘋按摩！台北市按摩業者透露，26日開始接預約電話，沒想到預約27日按摩的就高達200人。（圖／記者葉政勳攝）
▲降級日民眾瘋按摩！台北市按摩業者透露，26日開始接預約電話，沒想到預約27日按摩的就高達200人。（圖／記者葉政勳攝）

記者朱啓瑜、李春台／綜合報導

2021-07-27 20:00:00

7月27日正式降級！不少民眾喜愛的按摩、SPA、美容美體、民俗調理終於開放，業者透露原本以為民眾會不敢出門，沒想到第一天就有200人預約，而開放餐飲內用的桃園市餐廳，中午時段出現民眾用餐，父親節檔期也陸續有人預約訂位。

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▲桃園市開放有條件的餐廳內用，台茂裡的餐廳中午時段已有人用餐。（圖／記者李春台攝）
▲桃園市開放有條件的餐廳內用，台茂裡的餐廳中午時段已有人用餐。（圖／記者李春台攝）
疫情較為嚴峻的北部地區，桃園市和雙北不同調，搶先開放餐飲業內用，但必須符合梅花座、隔板、每桌之間距離1.5公尺，員工得戴口罩、面罩、手套，消費者共餐不共食且離桌需戴口罩等規定。台茂內的漢來上菜餐廳，三級禁內用兩個月後，今天終於有顧客入店用餐，用餐的陳小姐帶著一家人出來吃飯，她認為蠻放心的，「原則上相信餐廳，畢竟他們也很嚴格遵守政府措施。」餐廳陳副理也透露，27日訂位有5組，雖然不多，但有接到詢問父親節套餐的訂位，對未來復甦保持樂觀。

停業2個月，台北市的按摩業則在降級第一天迎來好消息。「我們剛開始也怕說很多人還是不敢來，結果光昨天（26日）一天電話，預約就200多個，比預期中好太多了！」6星集總經理江慶鐘認為，可能是疫情關係大家真的悶壞了，身心都疲憊，所以更需要按摩舒壓。「客人一進來得實名制、量體溫、戴口罩，而且我們還會問得比較細，最近有沒有去哪裡等等，不是只是掃QR碼就沒事。」江慶鐘發現防疫細節做得好，客人更樂意來消費「看到這樣他會覺得你管控很嚴格，會更安心。」

▲托嬰、托育中心陸續恢復，但業者認為制度還可以再寬鬆，畢竟每天開門都是燒錢，家長沒地方送小孩也很苦惱。（圖／記者葉政勳攝）
▲台北市托嬰、托育中心陸續恢復，但業者認為制度還可以再寬鬆，畢竟每天開門都是燒錢，家長沒地方送小孩也很苦惱。（圖／記者葉政勳攝）
三級降為二級後，托育機構、幼兒院開放，讓許多家長鬆口氣，但台北市因為疫情情況特殊，開放幅度並未像其他縣市一樣，而是採取降載陸續開放，就有業者坦言，每天開門都在燒錢，托嬰中心照顧比希望能從1:4恢復到疫情前的1:5。薇薇安娃娃國執行長蘇愉恩說，因為只回復到1:4，還是有嬰兒沒辦法回來，家長每天都在抱怨，而機構則是一直燒錢。「之前三級每個月都是（損失）7位數起跳，但微解封損失更大！因為營業就代表我的冷氣、水電費、瓦斯都要開，每個月虧損會再多20萬到30萬左右」。
 

 

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民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
58.49%41.51%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
73.46%26.54%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
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28.46%71.54%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
83.61%16.39%
2021-07-26-2021-07-29
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