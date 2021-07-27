影／終於降級！北市按摩現人潮、桃市餐廳內用開張

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疫情較為嚴峻的北部地區，桃園市和雙北不同調，搶先開放餐飲業內用，但必須符合梅花座、隔板、每桌之間距離1.5公尺，員工得戴口罩、面罩、手套，消費者共餐不共食且離桌需戴口罩等規定。台茂內的漢來上菜餐廳，三級禁內用兩個月後，今天終於有顧客入店用餐，用餐的陳小姐帶著一家人出來吃飯，她認為蠻放心的，「原則上相信餐廳，畢竟他們也很嚴格遵守政府措施。」餐廳陳副理也透露，27日訂位有5組，雖然不多，但有接到詢問父親節套餐的訂位，對未來復甦保持樂觀。
停業2個月，台北市的按摩業則在降級第一天迎來好消息。「我們剛開始也怕說很多人還是不敢來，結果光昨天（26日）一天電話，預約就200多個，比預期中好太多了！」6星集總經理江慶鐘認為，可能是疫情關係大家真的悶壞了，身心都疲憊，所以更需要按摩舒壓。「客人一進來得實名制、量體溫、戴口罩，而且我們還會問得比較細，最近有沒有去哪裡等等，不是只是掃QR碼就沒事。」江慶鐘發現防疫細節做得好，客人更樂意來消費「看到這樣他會覺得你管控很嚴格，會更安心。」
三級降為二級後，托育機構、幼兒院開放，讓許多家長鬆口氣，但台北市因為疫情情況特殊，開放幅度並未像其他縣市一樣，而是採取降載陸續開放，就有業者坦言，每天開門都在燒錢，托嬰中心照顧比希望能從1:4恢復到疫情前的1:5。薇薇安娃娃國執行長蘇愉恩說，因為只回復到1:4，還是有嬰兒沒辦法回來，家長每天都在抱怨，而機構則是一直燒錢。「之前三級每個月都是（損失）7位數起跳，但微解封損失更大！因為營業就代表我的冷氣、水電費、瓦斯都要開，每個月虧損會再多20萬到30萬左右」。