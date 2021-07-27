日本首都圈疫情急擴散　千葉盼實施緊急事態宣言

（中央社東京27日綜合外電報導）日本首都圈疫情急速擴大，東京都新增2848例確診創新高紀錄，周遭的千葉縣新增405例。千葉縣知事表示，最快明天就會向中央政府籲請將千葉縣納入緊急事態宣言對象地區。
日本目前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，東京都與沖繩縣實施緊急事態宣言；首都圈3縣（千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）與大阪府實施前一階段的「防止蔓延等重點措施」。
日本放送協會（NHK）報導，千葉縣今天新增確診405例，比上週二大增206例，且是至今為止的第2多紀錄；今天另新增2例死亡。
千葉縣知事熊谷俊人今天表示，縣內疫情無疑已經比去年底今年初的第3波疫情更嚴重，上週起就在與中央政府、埼玉縣和神奈川縣商議是否實施緊急事態宣言；最快將在明天召開對策本部會議，籲請中央政府將千葉縣納入緊急事態宣言對象地區。
神奈川縣今天新增758例，比上週二大增325例，且是從1月21日以來，睽違約半年再次單日破700例。
埼玉縣新增593例，超過1月16日的582例，創單日新高紀錄。
另外，大阪府今天新增741例，幾乎比上週二多一倍；大阪上次單日超過700例是5月15日。（譯者：顧荃/核稿：林治平）1100727