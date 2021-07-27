郭雪芙謝絕叔侄戀　擇偶懼怕「聊天有斷層」

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《20年的約定》以921大地震為故事背景，女主角和俄羅斯年輕救難隊員牽起跨國情緣，郭雪芙拍戲時為了對抗俄羅斯零下10度氣溫，禦寒措施帶好帶滿，坦承超級怕冷卻愛冬天的她「禦寒」相當有一套，她表示：「我會在羽絨外套裡面加毛巾布料的衣服，還會圍上毛料肚圍。」從發熱衣褲、耳罩、毛靴鞋、手套到暖暖包全帶齊的她笑說：「因為上戲時無法包緊緊，所以暖暖包能塞就塞，全身上下20個跑不掉，真的感覺冷的時候，就想著『麻辣鍋』禦寒。」她透露在拍戲時因為太想念台灣麻辣鍋，在拍戲空檔跟經紀人還找到一家在當地開設的麻辣鍋店，「吃到鍋那一剎那真的有喜極而泣的感覺。」
在俄羅斯待了1個多月，最辛苦的地方莫過於學習講俄文，從沒學過俄文的郭雪芙、蔡凡熙一開始頻頻吃螺絲，蔡凡熙表示：「其實我們的俄文都是向劇中的一位俄羅斯演員拜師學藝學來，每天晚上大家都犧牲休息時間到飯店大廳『補習』跟他學俄文，但俄文不僅發音難、單字又長，所以很多台詞都只能靠硬背的記下來，我記得有一場戲我要幫雪芙解圍，台詞裡面有一大段俄文，那場一直卡詞大概NG不下10次，我只能說俄文真的是全世界最難的語言。」郭雪芙則花了1個月的時間去了解學習俄語的發音和講話的腔調，她笑說：「我的俄語台詞特別多，必須花很多時間去背和理解，通常晚上吃完飯休息時間到睡覺前都是俄語休息時間，常常半夜做夢夢到在說俄語，不過因為隔了一段時間沒說，現在只會一些簡單的問候語了。」
因為拍戲，郭雪芙與蔡凡熙成了好朋友，兩人不只一起參加綜藝節目《我們戀愛吧》，先前郭雪芙自己的YouTube頻道《FuFu不工作要幹嘛？》剛開張時，就曾找蔡凡熙來擔任其中一集嘉賓，兩人在片中大玩盲吃炸雞比賽，還送出北海道來回機票作為賭注，看得出同是巨蟹座的兩人交情甚篤。