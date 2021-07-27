莫德納通知韓國因生產問題疫苗延遲交貨　恐影響其他國家

韓國衛生當局先前表示，收到莫德納藥廠的通知，得知新冠肺炎（COVID-19）生產出現問題。韓國防疫當局27日發布聲明稿指出，原訂計劃7月底到貨的這批疫苗，將延期至8月抵達。國內的接種計畫得配合調整，且可能會影響到其他同樣正在等待莫德納疫苗的國家。





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根據《路透社》報導，莫德納產線出問題，主要牽涉到瑞士代工夥伴龍沙（Lonza），以及一家負責瓶裝的西班牙公司。目前尚未清楚是什麼生產問題，以及實際影響的出貨量，莫德納公司以及龍沙集團均未對此說明。





綜合韓媒報導，韓國新冠疫苗預防接種推進團27日發布聲明指出，近期接到莫德納有關生產的問題，導致疫苗供貨推遲的通報，並需調整供應計劃，原訂於7月底到貨的疫苗將延期至8月，目前政府與莫德納藥廠也就本月供貨量和時間進行持續協商，將儘快在允許的範圍內公開具體資訊。





韓國政府原先承諾，7月將會取得1000萬劑疫苗，但因莫德納延遲交貨，將只得取得908萬劑。韓國疫苗引進事務局長鄭恩英（정은영，音譯）表示，這一次莫德納生產問題，不僅會影響到韓國，其他國家訂購的莫德納疫苗若是相同代工夥伴生產，也會受到影響。而韓國原定8月到貨的莫德納疫苗，與這一批產地不同，將能如期供貨。





根據了解，韓國政府先前向莫德納訂購了4000萬劑疫苗，其中有110萬劑已經到貨。









