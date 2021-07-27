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莫德納通知韓國因生產問題疫苗延遲交貨　恐影響其他國家

▲莫德納藥廠通知韓國政府，原訂於7月到貨疫苗因為生產問題，將延遲至8月到貨。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲莫德納藥廠通知韓國政府，原訂於7月到貨疫苗因為生產問題，將延遲至8月到貨。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-27 19:39:16｜2021-07-27 19:39:19

韓國衛生當局先前表示，收到莫德納藥廠的通知，得知新冠肺炎（COVID-19）生產出現問題。韓國防疫當局27日發布聲明稿指出，原訂計劃7月底到貨的這批疫苗，將延期至8月抵達。國內的接種計畫得配合調整，且可能會影響到其他同樣正在等待莫德納疫苗的國家。

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根據《路透社》報導，莫德納產線出問題，主要牽涉到瑞士代工夥伴龍沙（Lonza），以及一家負責瓶裝的西班牙公司。目前尚未清楚是什麼生產問題，以及實際影響的出貨量，莫德納公司以及龍沙集團均未對此說明。

綜合韓媒報導，韓國新冠疫苗預防接種推進團27日發布聲明指出，近期接到莫德納有關生產的問題，導致疫苗供貨推遲的通報，並需調整供應計劃，原訂於7月底到貨的疫苗將延期至8月，目前政府與莫德納藥廠也就本月供貨量和時間進行持續協商，將儘快在允許的範圍內公開具體資訊。

韓國政府原先承諾，7月將會取得1000萬劑疫苗，但因莫德納延遲交貨，將只得取得908萬劑。韓國疫苗引進事務局長鄭恩英（정은영，音譯）表示，這一次莫德納生產問題，不僅會影響到韓國，其他國家訂購的莫德納疫苗若是相同代工夥伴生產，也會受到影響。而韓國原定8月到貨的莫德納疫苗，與這一批產地不同，將能如期供貨。

根據了解，韓國政府先前向莫德納訂購了4000萬劑疫苗，其中有110萬劑已經到貨。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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