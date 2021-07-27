弟兼職跑外送！姊見收入崩潰「賺比我多」 眾苦揭真實面
台灣日前受到疫情影響，導致不少有求職計畫的民眾處處碰壁。不過就有位女網友分享，自己弟弟因疫情找不到工作，選擇暫時當外送員過渡。沒想到收入金額曝光後，卻讓她相當崩潰，完整過程也引發網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 20:14:57
日前原PO在論壇PTT上發文，「我弟今年剛畢業，因為疫情找不到工作，所以最近先去跑外送，原本想勸他乖乖找工作比較實在，但看了他上個月的薪水，居然賺的比我還多，當下好像也沒甚麼話可以跟他說的，只是覺得有點切心，自己畢業之後也是每天認真工作當社畜，沒想到賺的比我弟跑外送還少。雖然說以長遠未來發展來看，跑外送可能不是長久之計，但以兼職來說是不是真的很好賺啊？」
貼文曝光立刻有網友回應「你弟應該蠻勤跑的吧！辛苦錢，弟弟很棒」、「找不到工作就先做啊，總比當米蟲好」、「外送員還蠻辛苦的，尤其在大熱天或下雨天，但只要肯跑收入應該還不錯吧？」「認真回你，這三個月很不錯、很好賺」「賺多也是用時間、體力去換的，現在天氣熱成這樣」、現在疫情連在外面想拉下口罩休息喝。
另外也有內行人出面分享經驗談，「現在某平台有加碼活動是真的滿好賺的，認真跑的話雙週可以領到3、4萬，應該就比一般上班族的薪水還要高」、「辛苦錢啦，只有雙北的平均單價高一些而已，一個月7-8萬以上的，每天在路上都是10小時起跳的，更不要說休息了，幾乎一個月看有沒有休1-2天」、「朋友經驗，一天跑12小時可賺3k，曬好曬滿」。（編輯：潘毅）
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