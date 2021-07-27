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播了15年！《國光幫幫忙》確定收攤

▲《國光幫幫忙》今年3月再度改版，但依然敵不過要收攤的命運。（圖／翻攝《國光幫幫忙之大哥是對的》臉書）
▲《國光幫幫忙》今年3月再度改版，但依然敵不過要收攤的命運。（圖／翻攝《國光幫幫忙之大哥是對的》臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-27 21:05:25

由庹宗康等人共同主持的夜間談話性節目《國光幫幫忙》，今（27）日突然傳出停播，對此，三立節目部資深副總王淑娟證實了消息屬實，播了15年的長壽節目，正式宣布收攤。

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三立節目部資深副總王淑娟表示：「《國光幫幫忙》一共製播15年3389集，這已是電視圈不可思議的紀錄！三立非常謝謝團隊的付出，未來我們也會有更多新的合作。」據悉，《國光幫幫忙》因為先前三級警戒所以無法錄影，所以已經沒有存檔集數。

《國光幫幫忙》於2005年找來畢業於國光藝校（後改為國立臺灣戲曲學院）的庹宗康、孫鵬、屈中恆共同主持。後來孫鵬、屈中恆退出主持陣容，節目於2017年6月改版為《國光幫幫忙之大哥是對的》，加入3位新生代主持人阿翔、張立東、楊昇達。今年3月二度改版，且更名為《國光幫幫忙之上課嘜亂來》，主持陣容變成庹宗康、張立東、風田、李玖哲、阿樂、阿倉、馬力歐、無尊等人，沒想到依然扛不住要收攤的命運。

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▲《國光幫幫忙》起初是由屈中恆（左起）、孫鵬、庹宗康一起主持。（圖／NOWnews資料照）
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▲《國光幫幫忙》在2017年時改版，加入張立東（前排左起）、阿翔等人主持（圖／NOWnews資料照）
 

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