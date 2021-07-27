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JJ直播抖懷秋「流氓式大吵」　張書豪被拱唱歌頻求饒

▲林俊傑（JJ）日前在IG開直播爆料好友懷秋為打電動大暴走。（圖／左起張書豪、懷秋、張懷顥、林俊傑，翻攝林俊傑IG）
▲林俊傑（JJ）日前在IG開直播爆料好友懷秋為打電動大暴走。（圖／左起張書豪、懷秋、張懷顥、林俊傑，翻攝林俊傑IG）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-27 21:33:49

林俊傑（JJ）日前返回老家新加坡進行隔離，日前邁入第10天，他與人在洛杉磯的好友懷秋、在台北的懷秋弟弟張懷顥（Mike）以及張書豪一同在IG直播，4個大男孩的共同興趣是打電動，JJ在直播中爆料，曾親眼見過懷秋與弟弟吵架大暴走，「像流氓那種快打起來。」

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▲張書豪（左起）與林俊傑、張懷顥、懷秋4人交情相當好，共同興趣是打電動。（圖／翻攝林俊傑臉書）
▲張書豪（左起）與林俊傑、張懷顥、懷秋4人交情相當好，共同興趣是打電動。（圖／翻攝林俊傑臉書）
懷秋解釋：「如果兄弟姊妹不吵架那才奇怪」，張書豪在一旁笑虧：「但你們都30幾歲了還在吵」，而JJ繼續說：「他們是吵的點是為了打電動」，結果Mike竟也因此催生新歌《我的錯》。

▲張書豪（左下）在直播中唱歌，結果唱到懷秋（右下）畫面當掉。（圖／翻攝林俊傑IG）
▲張書豪（左下）在直播中唱歌，結果唱到懷秋（右下）畫面當掉。（圖／翻攝林俊傑IG）
直播中，張書豪邀其他3人共同做一件事互動，沒想到竟挖坑給自己跳，JJ邀大家唱歌，還指定要唱英文歌，演員出身的張書豪頻求饒：「英文歌我只會唱Happy Birthday、手機沒電了、殺了我吧！」，最後凹不過大家，他唱了JJ的夯曲《暫時的記號》，結果唱不到幾句，懷秋瞬間離線，讓張書豪苦笑大喊：「我真的有唱這麼糟嗎？」之後懷秋重新上線才說：「是我剛剛手機過熱啦！」4人逗趣互動笑翻大家。（編輯：張雅雯）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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