JJ直播抖懷秋「流氓式大吵」 張書豪被拱唱歌頻求饒
林俊傑（JJ）日前返回老家新加坡進行隔離，日前邁入第10天，他與人在洛杉磯的好友懷秋、在台北的懷秋弟弟張懷顥（Mike）以及張書豪一同在IG直播，4個大男孩的共同興趣是打電動，JJ在直播中爆料，曾親眼見過懷秋與弟弟吵架大暴走，「像流氓那種快打起來。」
娛樂中心/綜合報導
2021-07-27 21:33:49
懷秋解釋：「如果兄弟姊妹不吵架那才奇怪」，張書豪在一旁笑虧：「但你們都30幾歲了還在吵」，而JJ繼續說：「他們是吵的點是為了打電動」，結果Mike竟也因此催生新歌《我的錯》。 直播中，張書豪邀其他3人共同做一件事互動，沒想到竟挖坑給自己跳，JJ邀大家唱歌，還指定要唱英文歌，演員出身的張書豪頻求饒：「英文歌我只會唱Happy Birthday、手機沒電了、殺了我吧！」，最後凹不過大家，他唱了JJ的夯曲《暫時的記號》，結果唱不到幾句，懷秋瞬間離線，讓張書豪苦笑大喊：「我真的有唱這麼糟嗎？」之後懷秋重新上線才說：「是我剛剛手機過熱啦！」4人逗趣互動笑翻大家。（編輯：張雅雯）
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