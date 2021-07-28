南北兩樣情！北部最高溫飆38度 南高屏發布大雨特報
中央氣象局指出，今（28）日西南風開始增強、水氣增多，南部地區降雨時間拉長，整天斷斷續續都容易有陣雨或雷雨，今天天氣炎熱，尤其北部及東半部出現36度以上高溫的地方多，大臺北及桃園甚至有局部38度極端高溫發生的機率，東南部仍可能出現焚風，中南部高溫約33到35度，中部也有局部36度以上高溫發生的機率。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-28 08:01:50
氣象局更針對全台16縣市發布高溫警訊，台北市為紅色警戒，有連續出現38度極端高溫的機率，新北市、桃園市橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，花蓮縣、臺東縣、金門縣、宜蘭縣、基隆市、新竹縣市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣皆為黃色警戒，注意出現36度高溫。
受西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區有局部大雨發生的機率，包含台南、高雄、屏東發布大雨特報，注意雷擊及強陣風。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天北台灣則因「沉降作用」及「太陽輻射」仍有高溫，其中以台北士林區38.0度為最高。南投市(服務區)因地理環境亦升至38.0度，背風面花東也在37度左右(光復鄉37.1度、長濱鄉37.0度)。
吳德榮指出，今日到週五（28至30日）天氣型態雖然類似，但「西南季風」漸向北調，不穩定(熱力及動力)大氣的影響範圍逐日擴大、雨勢亦有逐日增大的趨勢；除了中南部有陣雨、雷雨，北部、東半部午後局部雷陣雨的機率亦逐日提高。背風面北部、東半部未降雨前，則都是晴朗、炎熱，最高溫可達37、38度，要注意防曬、防中暑，今日各地氣溫落在北部25至37度，中部26至36度，南部24至34度，東部24至38度。
吳德榮說，週六（31日）至下週一（2日）「西南季風」持續，季風槽(Monsoon trough)甚至調整至台灣附近，模擬的雨勢繼續增大，影響範圍亦無減小的趨勢，由於將連日多雨、有累積大量降雨的潛勢，應慎防其「致災」的可能﹔下週二至週四（3至5日）季風槽內低壓發展，仍然多雨，不再侷限於中南部；但已為期末模擬，需再觀察。