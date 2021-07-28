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核二廠2號機「人為疏失」突停機　原能會：員工挪椅壓到

▲核二廠2號機昨（27）日上午突然停機，原能會預估是人為造成，原能會也在深夜表示，經確認為控制室值班人員在移動座椅時，不慎觸碰到壓克力保護罩才導致主蒸汽隔離閥關閉。（圖／台電提供）
▲核二廠2號機昨（27）日上午突然停機，原能會預估是人為造成，原能會也在深夜表示，經確認為控制室值班人員在移動座椅時，不慎觸碰到壓克力保護罩才導致主蒸汽隔離閥關閉。（圖／台電提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-28 08:26:54

核二廠2號機昨（27）日上午突然停機，原能會預估是人為造成，原能會也在深夜表示，經確認為控制室值班人員在移動座椅時，不慎觸碰到壓克力保護罩才導致主蒸汽隔離閥關閉。

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原能會表示，核二廠2號機於7月27日早上因主蒸汽隔離閥關閉，導致主汽機跳脫及反應器急停，經電廠現場檢查相關設備並無異常情形，確認係為控制室值班人員配合清潔時移動座椅，不慎碰觸一只主蒸汽隔離閥開關之壓克力保護罩，造成壓克力保護罩傾斜位移而誤關閉該閥，導致一次圍阻體隔離系統群組1A動作，致引發主汽機跳脫及反應器急停。

原能會說，台電公司確認釐清肇因及設備正常後，於27日16:30依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第十八條規定提出綜合檢討報告及再起動申請，再依本會意見於22:00左右提出補充報告內容。

原能會指出，分別針對事件過程中機組系統設備動作序列正確性之評估、事件發生肇因、改善措施、機組再起動安全性評估等事項詳加審查，並經本會駐廠視察員現場查證肇因發生情境及設備無異常狀況後，綜整確認台電公司已進行完整之事件檢討、查明肇因並提出改善措施，在23:40同意再起動申請。

原能會也城廓，將持續加強監督機組再起動及後續運轉作業，確認電廠依規定執行，以確保機組運轉安全。

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