指考首日考物理化學生物　考生須戴口罩配合量溫

（中央社記者許秩維台北28日電）大學指考首日今天登場，考科為物理、化學、生物。考生進入考（分）區時，須出示大考中心發送的個人入場識別證和應試有效證件正本，並戴口罩配合量體溫。





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110學年度指定科目考試訂於7月28日至30日舉行，共有4萬919人報考；指考包含10考科，考生可自由選考，28日考科為物理、化學、生物。





大學入學考試中心表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，所有試務人員與考生進入考（分）區及試場時，均須配戴口罩，各考（分）區於上午7時30分開始量體溫。





考生進入考分區時，須出示大考中心發送的個人專用入場識別證及應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、護照、駕照、居留證、中華民國身心障礙證明等其中之一）。





大考中心指出，考生初檢量溫時如有發燒或呼吸道等症狀，將進行複檢，如複檢後仍為發燒狀態，將移至防疫試場應試，考生不得拒絕或要求於考試後給予救濟，故意不配合者，該節以缺考論。





中午用餐時，考生以在原試場原座位使用隔板用餐為原則，隔板由各考（分）區統一發放，用餐時勿交談、勿併桌，並避免汙損桌面及座位標示單，用餐後即戴回口罩；用餐隔板為一次性使用，使用過的隔板由考（分）區回收，考（分）區服務人員也將協助餐後桌面擦拭及消毒。（編輯：蔡佳敏）1100728



