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東京確診創新高　日相稱不會中止奧運

東京確診創新高、日相稱不會中止奧運；IMF砍日成長率
東京確診創新高、日相稱不會中止奧運；IMF砍日成長率

MoneyDJ理財網

2021-07-28 09:38:59

MoneyDJ新聞

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在新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散下、東京奧運如期在7月23日開幕，但東京都近來疫情快速延燒，昨日(7月27日)單日新增確診數高達近3,000人、創下空前新高紀錄，不過對此，日本首相菅義偉表示，不會中止東奧。而國際貨幣基金組織(IMF)以疫情再度擴散為由、下砍日本今年經濟成長率預估。

東京都27日宣布，當日東京都新冠肺炎新增確診數達2,848人，單日新增確診數超越爆發「第3波」疫情的1月7日(2,520人)、創下歷史新高紀錄。最近1週來的平均新增確診數達1,762.6人、較前一週大增49.4%。

綜合日本媒體報導，不僅僅是東京都、日本全國各地皆出現疫情擴散。大阪府昨日新增確診數達741人、神奈川縣758人、埼玉縣593人、沖繩縣354人、兵庫縣260人。

關於新增確診數急增一事，醫療相關人士認為，除了Delta變種病毒株流行、導致確診數呈現增加傾向外，因夏季長假、奧運招開導致人流增加也是主要原因。

日本首相菅義偉27日晚間在首相官邸舉行記者會，被問到在疫情擴散下、是否有可能中止東京奧運，對此菅義偉否認表示「沒有(中止東奧的打算)」。菅義偉指出，「藉由管控車輛、居家辦公等措施，人流呈現減少。因此不用擔心」。

IMF下砍日本今年成長率預估

日本媒體報導，IMF在27日發表的最新全球經濟展望報告中，將日本今年(2021年)經濟成長率預估值較前次(4月份)下修0.5個百分點至2.8%，成長率在主要先進國家中敬陪末座，下修主因為新冠肺炎疫情再度擴散、導致部分經濟活動受限。

IMF將今年全球經濟成長率預估值維持在6.0%不變、為1980年開始公佈數據來史上最大增幅。其中，IMF將美國今年經濟成長率預估值上修0.6個百分點至7.0%、中國則下修0.3個百分點至8.1%、新興國家市場也下修0.4個百分點至6.3%。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。



資料來源-MoneyDJ理財網

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