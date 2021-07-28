東京確診創新高　日相稱不會中止奧運

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東京都27日宣布，當日東京都新冠肺炎新增確診數達2,848人，單日新增確診數超越爆發「第3波」疫情的1月7日(2,520人)、創下歷史新高紀錄。最近1週來的平均新增確診數達1,762.6人、較前一週大增49.4%。
綜合日本媒體報導，不僅僅是東京都、日本全國各地皆出現疫情擴散。大阪府昨日新增確診數達741人、神奈川縣758人、埼玉縣593人、沖繩縣354人、兵庫縣260人。
關於新增確診數急增一事，醫療相關人士認為，除了Delta變種病毒株流行、導致確診數呈現增加傾向外，因夏季長假、奧運招開導致人流增加也是主要原因。
日本首相菅義偉27日晚間在首相官邸舉行記者會，被問到在疫情擴散下、是否有可能中止東京奧運，對此菅義偉否認表示「沒有(中止東奧的打算)」。菅義偉指出，「藉由管控車輛、居家辦公等措施，人流呈現減少。因此不用擔心」。
IMF下砍日本今年成長率預估
日本媒體報導，IMF在27日發表的最新全球經濟展望報告中，將日本今年(2021年)經濟成長率預估值較前次(4月份)下修0.5個百分點至2.8%，成長率在主要先進國家中敬陪末座，下修主因為新冠肺炎疫情再度擴散、導致部分經濟活動受限。
IMF將今年全球經濟成長率預估值維持在6.0%不變、為1980年開始公佈數據來史上最大增幅。其中，IMF將美國今年經濟成長率預估值上修0.6個百分點至7.0%、中國則下修0.3個百分點至8.1%、新興國家市場也下修0.4個百分點至6.3%。
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資料來源-MoneyDJ理財網