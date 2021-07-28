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台灣百餘名政要LINE驚傳遭駭　已報案調查

▲媒體報導，使用通訊軟體LINE的台灣100多名府院及朝野政黨等政要遭駭客攻擊，LINE上週已著手強化資安機制、發訊息提醒受害用戶，並向執法單位報案，目前正進行調查。（示意圖／翻攝LINE官網）
▲媒體報導，使用通訊軟體LINE的台灣100多名府院及朝野政黨等政要遭駭客攻擊，LINE上週已著手強化資安機制、發訊息提醒受害用戶，並向執法單位報案，目前正進行調查。（示意圖／翻攝LINE官網）

中央社

2021-07-28 09:41:04

（中央社記者吳家豪台北28日電）媒體報導，使用通訊軟體LINE的台灣100多名府院及朝野政黨等政要遭駭客攻擊，LINE上週已著手強化資安機制、發訊息提醒受害用戶，並向執法單位報案，目前正進行調查。

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自由時報今天報導，LINE上週發現部分用戶訊息內容遭擷取外流，立即清查，結果顯示遭駭對象包括府院、軍方、縣市政府及朝野政黨等100多名政要，且受害者隱私設定中的Letter Sealing點對點加密功能遭關閉。

報導指出，由於被鎖定的LINE用戶非常精準，顯示並非一般駭客所為；從入侵手法分析，駭客可能透過間諜軟體「飛馬（Pegasus）」發動攻擊，國安單位將進一步釐清。

對此，LINE發布聲明表示，「一直以來，LINE積極且謹慎地對抗全球性的網路犯罪與攻擊，針對此次事件，LINE系統偵測到異常後，立即採取必要措施保護用戶，也已向執法單位報案。數據資安與用戶隱私是最重視的課題之一，也會對此事件持續採取必要的應對。」

針對受害用戶身分和人數、駭客攻擊手法，LINE表示，因為已進入調查，不便透露相關細節。一般用戶若有疑慮，可檢查Letter Sealing點對點加密功能是否開啟，以保護訊息安全性。

華盛頓郵報等多家媒體日前報導，以色列網路情報公司NSO集團提供的間諜軟體「飛馬」被用於針對智慧型手機的駭客攻擊，外洩的手機號碼高達5萬筆，受害者包括34國的600多名政府官員和政界人士，在社會上引起極大騷動。

「飛馬」間諜軟體早期透過釣魚連結方式入侵手機，在大量垃圾簡訊中夾帶惡意連結，使用者點擊後就會被駭。現在攻擊方式已升級，不需使用者點擊惡意連結也能完成入侵，例如可透過iOS漏洞執行程式碼，偽裝成iOS系統服務。（編輯：張均懋）1100728

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