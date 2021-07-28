中國管控大數據 微信停新戶註冊騰訊股價創10年最大跌幅
中國最大叫車平台「滴滴」（Didi）上個月底在美國IPO上市後不久，中國政府開始對科技業更廣泛的審審查，包括用戶資訊安全；北京政府週一（26）表示將在未來6個月對科技業的壟斷行為進行更加嚴格的監管，昨（27）日科技巨頭騰訊控股（Tencent Holdings）宣布暫停微信（WeChat）的新用戶註冊，週二（27）騰訊港股下跌9%至446港元，創下2011年以來的最大跌幅。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-28 10:04:15
《日經亞洲》報導，中國監管機構要求，對所有擁有逾100萬名用戶數據的科技公司在進行離岸上市前，都需要經過審查。本月初，中國國家網信辦以資訊安全為由，要求應用程式商店下架滴滴，各大支付平台也暫停支援滴滴付費。而騰訊在中國擁有10億用戶，早前中國國家市場監督管理局就以反壟斷為由，禁止騰訊合併旗下的兩家遊戲直播公司虎牙、鬥魚。
騰訊公司方在聲明中表示，正在根據相關法律法規進行「安全技術升級」，期間將暫停微信個人帳號與公眾帳號新用戶註冊，預計升級將在8月初完成，升級完成後將恢復註冊。
據統計，微信是中國境內使用最廣泛的應用程式，除了即時通訊，還擁有支付、融資等多項服務；騰訊旗下的微信在暫停用戶註冊之前，中國監管機構已經陸續對各大科技公司進行審查，包括電商巨頭阿里巴巴、金融平台螞蟻金服、外賣平台美團等。
騰訊控股及旗下的公司在過去1個月期間，已經遭到中國政府開罰6次，雖然罰金不像阿里巴巴被開出182億人民幣的天價，罰金大多為數十萬人民幣不等，但深深影響到騰訊股價，至今市值已蒸發超過3934億港元（約1.34兆台幣）。
受到整治科技業政策影響，香港恆生股票指數週二（27）下跌超過5%，恆生科技股指數下跌8.7%，騰訊股價下跌近10%，阿里巴巴下跌7.7%，美團下跌17%。加上週六（24）北京出手整治補教業，美國納斯達克金龍指數在2天內暴跌15%，創下2008年以來最大跌幅。投資公司「Unhedged」分析師阿姆斯壯（Robert Armstrong）向英國《金融時報》分析，由於北京強勢介入，和西方同業相比，投資者對中國科技業的信心逐漸降低。