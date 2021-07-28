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名家論壇》網路溫度計／政治人物跟風奧運熱

▲東京奧運於23日開幕，我國代表隊也赴日參與、屢屢奪牌，為台灣帶來光榮。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲東京奧運於23日開幕，我國代表隊也赴日參與、屢屢奪牌，為台灣帶來光榮。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

文/網路溫度計

2021-07-28 10:11:11｜2021-07-28 10:11:26

東京奧運雖因疫情延期一年、又在嚴格防疫中舉行，21日開賽以來熱度依舊高漲，選手們在日本打得火熱，全台民眾也陷入奧運風潮中，許多政治人物手刀跟上這波熱度，發文高呼為台灣選手加油，不僅帶動整體賽事的討論度，也為自己的網路聲量添上一筆。

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《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查「帶領東京奧運討論度」的熱門關鍵領袖，政治人物方面總統蔡英文FB與IG發文獲得最多關注，尤其稱呼我東奧選手為「台灣隊」一事，引發兩派網友激烈辯論。

政治人物打疫苗生小孩都要跟奧運風

緊追在後的是屏東縣長潘孟安，發FB加油文還一邊宣傳屏東疫苗覆蓋率；副總統賴清德FB拿下第三，23日至今一連狂發11則貼文，追蹤賽事也分享現場照片。接著立法委員蔣萬安不落人後，即使生小孩也要先寫奧運賽事，每個政治人物都在比快、比動人、比故事性，就連立法委員陳柏惟、桃園市長鄭文燦、前立委黃國昌的FB都各自竄起一波討論，堪稱政壇最佳7大加油棒。

▲帶領東京奧運討論度的熱門關鍵領袖（分析區間:2021/07/23~2021/07/25）（圖／網路溫度計提供）
▲帶領東京奧運討論度的熱門關鍵領袖（分析區間:2021/07/23~2021/07/25）（圖／網路溫度計提供）
 

蔡英文連續加油文掃停電經濟艙道歉陰霾

五月本土疫情以來，蔡英文總統網路好感度低迷，五月停電道歉更是創下好感度新低，隨著本土疫情趨緩，台積電、鴻海購買疫苗順利，漸漸走穩，偏偏台灣奧運選手出國，政府違背承諾沒讓選手搭乘商務艙，讓蔡英文再度道歉希望能止血。

如今7月27日三級警戒降級，連續三天台灣選手奪牌的好消息，蔡總統連續在臉書快速發加油文，終於難得創下了好感度的全新高峰，也是近兩個多月以來的最高好感度，可見東奧熱度對蔡英文聲勢具有一定的拉抬效果，只是台灣人更期盼除了口頭上加油以外，對於選手的照顧要真正落實。

▲總統蔡英文網路好膽度P/N分析（分析區間:2021/05/01~2021/07/25）（圖／網路溫度計提供）
▲總統蔡英文網路好膽度P/N分析（分析區間:2021/05/01~2021/07/25）（圖／網路溫度計提供）
 

 

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