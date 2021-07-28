COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

核二廠停機人為疏失　台電將追究責任並懲處

▲台電表示，核二廠2號機將於今晚並聯發電，周六凌晨將可望恢復滿載發電。（圖／台電提供）
▲台電表示，核二廠2號機將於今晚並聯發電，周六凌晨將可望恢復滿載發電。（圖／台電提供）

記者張志康/綜合報導

2021-07-28 10:19:04

核二廠昨日上午突然停機，經原能會證實，緊急停機是人為疏失。對此，台電今（28）日表示，相關後續改善措施、責任追究及懲處，還需開會討論。另外，受核二廠2號機停機影響，今日供電燈號亮起代表供電吃緊的黃燈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨日國內最高用電量達3884.4萬瓩，創下歷史新高紀錄，但在此同時，昨日上午核二廠2號機卻緊急停機。經過調查，今日上午原能會證實，因電廠控制室值班人員配合清潔時移動座椅，不慎碰觸主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩，造成壓克力保護罩傾斜位移而誤關閉該閥，後續引發主汽機跳脫及反應器急停。

台電進一步解釋，該主蒸汽隔離閥功用類似閥門，若反應爐發生狀況，可進一步與機組隔離，是一道重要保護機制；對於主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩位移就引發機組急停，台電也提出相關改善措施，例如壓克力保護罩應強化為固定式等。

台電指出，相關人員的責任追究及懲處，還需要進一步討論。

目前國內供電系統中，核能僅剩核三廠的兩部機組運作中，依台電今日上午的資料顯示，核能發電僅占整體供電系統的5.207%。另外，由於核二廠2號機裝置容量達98.5萬瓩，也導致今日備轉容量率僅剩9.12%，供電燈號亮起代表供電吃緊的黃燈。

原能會昨日深夜已同意核二廠2號機的再起動申請，台電預估最快將於今晚並聯發電，至於恢復滿載發電，最快恐要到周五深夜到周六凌晨。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
58.67%41.33%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
72.35%27.65%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
29.03%70.97%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.17%17.83%
2021-07-26-2021-07-29
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀