核二廠停機人為疏失　台電將追究責任並懲處

核二廠昨日上午突然停機，經原能會證實，緊急停機是人為疏失。對此，台電今（28）日表示，相關後續改善措施、責任追究及懲處，還需開會討論。另外，受核二廠2號機停機影響，今日供電燈號亮起代表供電吃緊的黃燈。
記者張志康/綜合報導
2021-07-28 10:19:04
昨日國內最高用電量達3884.4萬瓩，創下歷史新高紀錄，但在此同時，昨日上午核二廠2號機卻緊急停機。經過調查，今日上午原能會證實，因電廠控制室值班人員配合清潔時移動座椅，不慎碰觸主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩，造成壓克力保護罩傾斜位移而誤關閉該閥，後續引發主汽機跳脫及反應器急停。
台電進一步解釋，該主蒸汽隔離閥功用類似閥門，若反應爐發生狀況，可進一步與機組隔離，是一道重要保護機制；對於主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩位移就引發機組急停，台電也提出相關改善措施，例如壓克力保護罩應強化為固定式等。
台電指出，相關人員的責任追究及懲處，還需要進一步討論。
目前國內供電系統中，核能僅剩核三廠的兩部機組運作中，依台電今日上午的資料顯示，核能發電僅占整體供電系統的5.207%。另外，由於核二廠2號機裝置容量達98.5萬瓩，也導致今日備轉容量率僅剩9.12%，供電燈號亮起代表供電吃緊的黃燈。
原能會昨日深夜已同意核二廠2號機的再起動申請，台電預估最快將於今晚並聯發電，至於恢復滿載發電，最快恐要到周五深夜到周六凌晨。