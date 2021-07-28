「莊智淵謝謝你！」台人狂刷桌球館5星好評：永遠的英雄
「桌球教父」莊智淵昨（27）日參與2020東京奧運男子單打16強賽，出戰埃及「巨人」Omar Assar，兩人拚戰到第七局，可惜最終莊智淵以3：4落敗。賽事結束後，不少台灣網友也紛紛湧入「智淵乒乓球館」在Google評論上留下5星好評，感動直呼「莊智淵謝謝你！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-28 10:48:51
40歲「桌球教父」莊智淵昨日晚間進行16強賽事，對上來自埃及的選手Omar Assar，可惜最終以3比4落敗，止步16強。賽後莊智淵也在臉書上發文，表示「謝謝大家、也謝謝大家一起愛浪浪」。
莊智淵的精湛球技，以及努力不懈的運動身影，讓不少台灣網友相當敬佩。比賽結束後，網友們也在莊智淵於高雄市鼓山區自建「智淵乒乓球館」的Google評論下，狂刷5星好評，至今評論已超過1千多則，更保持著5顆星評價。
留言中，網友們也感動表示，「莊智淵，謝謝您」、「謝謝您讓我知道了什麼叫奮力不懈的精神」、「老莊精神值得敬佩！如果我生了孩子也希望送他去智淵球館學習」、「你是永遠的英雄」、「心中的巨人，不放棄的精神」、「堅持淡定低調的精神令人敬佩，讓小孩來這學球除了球技也是學態度」。（編輯：陳雅雲）