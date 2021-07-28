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中國副外長痛批美方獲高人氣　德媒：戰狼只在「牆內紅」

▲美國副國務卿雪蔓25日、26日訪問中國，中方外交官員的強硬發言引起國際社會關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副國務卿雪蔓25日、26日訪問中國，中方外交官員的強硬發言引起國際社會關注。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-28 10:45:08

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）25、26日訪問中國，與中國外交部副部長謝鋒、國務委員兼外交部長王毅會晤。謝鋒在會談過程中就各項議題強硬回擊，批評美國「壞事做絕、好處佔盡」，再次引起國際媒體關注，特別是北京不久前於5月底要求官員說好中國故事，塑造「可信、可愛、可敬」的形象，而如今中國「戰狼外交」的模式似乎卻還未見消減。

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《德國之聲》（Deutsche Welle）27日專文介紹謝鋒這位「戰狼新星」，1964年出生江蘇省江都的謝鋒畢業於中國人民大學外交學院，1986年（22歲）即出任中國外交部西歐司科員、隨員，曾經在中國駐馬爾他、美國、印尼使館任職；2017年至2021年被派至香港擔任公署特派員，2021年2月開始擔任外交部副部長，分管政策規劃、美大和拉美地區事務及翻譯工作。

▲（圖／翻攝自微博）
▲謝鋒被稱德國媒體稱為「戰狼新星」。（圖／翻攝自微博）
德國媒體注意到，謝鋒在出任外交部要職前，在香港工作期間已經展露出「戰狼」鋒芒。美國參議院2019年11月通過《香港人權與民主法案》後，謝鋒即以中國外交部駐港代表的身份，召見美國駐港總領事史默客（Hanscom Smith），表達中方的強烈不滿，批評美國有關政客是「假人權、民主、自由之名，行混淆是非、顛倒黑白之實」強調任何外來壓力都無法壓垮包括香港同胞在內的14億中國人，任何力量都不能阻擋中華民族偉大復興的進程，中方奉勸美方不要打錯了算盤。

謝鋒的這段發言很明顯受到北京中央的青睞，德媒特別提到，中國官媒《新華社》在謝鋒表態後幾天，發表了題為「任何威脅都嚇不倒中國人民」的評論文章，原封不動的引述謝鋒的言論。7月26日的天津會談結束後，謝鋒的言論又再次受到肯定，成為美中外交的新「戰狼語錄」，謝鋒的言論包括「美國長期窮兵黷武，用謊言挑起戰爭，給世界帶來深重災難。美國憑什麼以全球民主人權代言人自居？」

謝鋒還說，美國「壞事做絕，還想好處佔盡」、「競爭、合作、對抗的三分法是遏制打壓中國的『障眼法』，對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。」謝鋒的發言在中國社交媒體上引起廣泛歡迎，甚至有網友將「壞事做絕，還想好處佔盡」封作經典名句。

然而，《德國之聲》以「牆內戰狼牆內紅」形容謝鋒的「高人氣」，中國內部的熱情，實際上和國際社會的冷感形成強烈對比，德語和英語主流媒體並不在意天津會談中的一句「壞事做絕，還想好處佔盡」，而是將焦點放在中方批評美國將其視作「假想敵」，導致中美關係陷入僵局的指控。

《德國之聲》引述分析人士見解，雪蔓的訪中旅行早在外交圈的預期之中，普遍預測此行有助於拜登與習近平在10月底的G20峰會有進一步的交流。美中關係在川普時期急劇惡化，在拜登上台後，各國都在觀望美國的對中戰略，以及美國是否能重返國際領導者的地位。拜登政府近期在新疆人權、網路安全以及全球暖化議題上，接連對中國表態強硬，國際媒體比起中國戰狼的評論，更在意兩大國之間的緊張關係是否出現轉折。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副國務卿雪蔓（左）與中國外交部長王毅（右）7月26日舉行會談。（圖／美聯社／達志影像）
 

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