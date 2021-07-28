鄭州民眾拆獻花擋板　官方難壓民怒改口咎責官員

中國河南省上週連日遭到暴雨襲擊，多處地區淹水，省會鄭州市災情尤為嚴重，地鐵未停駛遭到洪水湧入後釀成至少14人死亡。罹難者家屬、鄭州民眾在頭七當天，到地鐵站外頭擺放鮮花哀悼，卻遭人放置擋板阻擋，此舉引發民眾怒火，有人在當天晚上硬拆擋板，怒批政府「掩耳盜鈴」。有外媒指出，北京當局最近鬆口表示，將會咎責河南官員。





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《自由亞洲電台》報導，鄭州地鐵洪水慘劇頭七當天，罹難者家屬以及鄭州民眾，在地鐵5號線沙口路站等4個出口擺放鮮花，哀悼在地鐵站內被洪水淹沒的罹難者。現場擺放各種花籃、鮮花，花上還有卡片寫著「願一路走好，天堂沒有洪水」、「妞妞，爸爸想接你回家」等懷念親人的話語，許多行人也紛紛駐足哀悼罹難者。





但隨後，當局派人用黃色塑膠擋板將現場圍了起來，像是不想讓人看見，雖然鄭州地鐵集團表示，用擋板遮擋民眾獻的花是出於交通安全考量，「怕他們走到路邊，影響交通」。但此舉仍激怒了民眾，在微博上有人發文表示，黃色擋板之後「被幾個鄭州爺們拆了」，他們說：「擋什麼擋，不要擋著人回家的路」。





鄭州居民周先生向《自由亞洲電台》表示，政府在人們最悲痛的時刻，阻止他們向罹難者獻花，很不道德，並進一步指出，「這是咱們自發的行為，又不影響交通、又不影響市容。這一次暴雨比較大，氣象部門也預報，加上人禍。看到戲在報導的死亡人數，我認為是少報了。」





不僅是當地居民，也有網友對於當局行為表達憤怒，自稱「子華」的網友痛批河南當局忽視洪水紅色預警，再發文中寫到「正因這麼多人付出了生命的代價，血的教訓，才讓人開始意識到原來紅色預警是讓準備預案的，原來是要停學停工停業停運的，原來水庫是要在暴雨前實施預洩調度的，原來洩洪是要告知民眾的,原來隧道有積水是警戒的，原來緊急情況時是不能層層等命令的，原來天災不是不可抗的，原來傷亡不是不可免的，原來人民是要裝在心裡的...是誰攔起了比人還高的擋板？這是在不許人們表達哀悼？」並怒批政府是在「掩耳盜鈴、自欺欺人」。





在悼念死者的同時，要求問責的聲音也逐漸高漲，《德國之聲》報導指出，從中國高層的最新表態來看，政府部門如今也開始轉變態度，有總結教訓和追責的決心。根據《新京報》報導，中國國務院總理李克強26日在國家防汛旱總指揮部主持召開視訊會議，明確要求「總結經驗教訓，完善制度，對失職者嚴肅追責。」李克強表示，今後「對城市地鐵、隧道等要有保障群眾安全硬措施，寧可過一些，該停就停、該封就封。」並且要求各地方政府機關必須「實事求是、公開透明發布訊息。」





而中國官媒《人民日報》27日也發表題為「公共治理需要公共話語,不能讓群眾失聲」的評論文章，指出河南遭遇強降水天氣期間，出現了一些「讓人不解的現象，值得深思。」





根據中國官方7月27日最新通報，河南省此次極端強降雨已經造成全省150個縣（市、區）1573個鄉鎮1331.98萬人受災，因災遇難死亡71人。從包括推特，YouTube在內不受中國官方控制的社群網站平台傳出的消息來看，有不少聲音質疑中國官方通報的死亡數字。



