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外交部密函電報曝光　國民黨團：友邦淪高端三期白老鼠

▲外交部電報。（圖／國民黨提供）
▲外交部電報。（圖／國民黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-07-28 11:00:43｜2021-07-28 11:26:39

針對外交部贈予友邦高端疫苗的密件電報，國民黨團今（28）日提出3項疑點，包括高端所有的審查數據資料，友邦能看，國人卻不能看？為何贈與友邦疫苗這樣的好事，要用密函、秘密預算？除非政府把友邦人民當作試驗白老鼠；政府上下「促銷」高端，是否為總統蔡英文交代，並由部長們背書？

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黨團書記長鄭麗文表示，高端通過專家審查後，外交部反應異常快速的發函給友邦，整個決策過程明顯為安排好的劇本，證明政府護航高端，審查機制都只是過場，除了審查委員、專家之外，沒有人能夠得知高端會於7／19通過EUA核准，外交部卻能事先知情、無縫接軌，馬上決定洽購疫苗贈予友邦，證明這是政治不是科學，讓友邦巴拉圭人民淪為高端三期試驗白老鼠。

鄭麗文表示，外交部神通廣大，可以拿到所有人都看不到的EUA資料，提供給友邦，這點出關鍵問題，「為什麼友邦可以看，台灣人不能看？」她強調，整個立法院沒人要得到資料，堂堂的國會殿堂被衛福部踐踏，所有審查資訊全部蓋牌，無從替人民把關，友邦巴拉圭更淪為高端的白老鼠，造成巴拉圭民眾強烈反彈，於網路上炸鍋。

鄭質疑，外交部決定贈送友邦疫苗，這麼好的事情不會有人反對，若友邦對於疫苗有需求，只要台灣有能力購得國際認證合格疫苗，優先考慮國產也無法厚非，但偏偏國產疫苗產製過程完全不符合國際科學程序、偏偏國產疫苗審查完全黑箱、沒有任何公開資料與數據。

國民黨昨日公布一份07月20日外交部「受贈我國產疫苗意願一事」的電報，內容為一、查我國衛福部食藥署頃於本(7)月19日核准我國高端疫苗公司生產之MVC-COV1901疫苗專案製造(EUA)，適用於20歲以上成人之主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天，以預防COVID-19。我政府刻研議援贈該疫苗予各友邦協助抗疫。二、為發揮本案最大援外效益，請即治詢駐在國政府有無接受上述疫苗並安排國民接種意願：倘有意願，請併洽明核准使用高端疫苗在當地施打之條件（如駐在國政府需否核發EUA或援引我國EUA，其作業程序及所需時程為何等），我政府並願居中協處提供資訊；倘無受贈意願，亦明告，以利續處。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民也於國民黨記者會上指出，之前外交部幫高端舉辦視訊會議，希望巴拉圭的大學協助進行免疫橋接試驗，但高端是國產疫苗，並非是國家疫苗，這個分際還是應該遵守。

陳宜民強調，高端疫苗EUA審查被強烈懷疑有包庇，相關的技術性資料不足，他奉勸蔡政府要小心謹慎，步步為營，連疫苗保護力都沒有資料，送到國外還是需要審查，很可能不會通過，他認為此階段應該慢慢來，並透明公開，讓民眾願意施打。

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