名家論壇》吳崑玉／「蹭」也是一種技術活兒

奧運奪金奪銀，政治人物們全都活過來了，發文喊讚也就算了，還有人PO自己看賽事的畫面，或翻出多年前合照以證明自己跟選手有點交情，網軍側翼則大肆宣揚某首長對選手多好?!等奧運代表團回來，免不了又要大肆慶祝，組隊遊街，首長接見，再蹭一次。然後呢？然後就沒有了。自生自滅，各自努力，四年後再來蹭一次。





我是廣告 請繼續往下閱讀

運氣不好的首長則被翻出曾因收回場地逼走好手，私心自用的奧會不上孤鳥賽程被鄉民公幹，某家姐妹輸球鄉民卻一片喊爽…。真個是，成功有一千個母親，失敗就是孤兒。





政治歸政治，體育歸體育，向來是句屁話。在沒有戰爭的年代，體育就是戰爭的替代品，是民族情緒的主要出口。希特勒想用柏林奧運證明亞利安人的優越，毛澤東則用乒乓外交「小球轉動大球」，政治人物們去蹭體育賽事，本是政治運作的一環。但是，可不可以蹭得有水準一點，不要那麼噁心？





國外重視體育，表現在政府動用國家力量，調度各種科技、醫學、企業資源來協助選手。美國和蘇聯大約從二戰之後，便開始研究如何用藥物增強運動員肌力，後來衍生出禁藥問題，但從未停止研究。物理學家研究運動員的各種姿勢和力矩，算出最有效率的施力方法。美國曾有位短跑女將「花蝴蝶」，她一身奇異的服裝，其實是與紡織工業合作的成果，發現某種織料可以繃緊肌肉，使成績前進。外國一個運動員背後，不只有隨隊的醫生、防護員、營養師，更有一大群看不見的科技人員用科學幫他奪牌。





台灣呢？優秀運動員除了天份，多半得靠自己打拼。莊智淵是「一個人的武林」，連教練都沒有。戴資穎靠的是自己苦練，郭婞淳「相信所有的挫折，都是最好的安排。」靠自己的意志力度過受傷與艱難。謝淑薇與網協的關係惡劣，多靠自己組建團隊，但網協力挺的詹家姐妹卻輸了。盧彥勳也是一路靠自己努力，打出成績，走出一條自己的路。政府與各單項協會，除了補助經費，真正能給選手的幫助有限，不搞鬼就千恩萬謝了，遑論國外那種全面科技化的協助。





台灣各級政府，其實可以調動各種資源，用心培養和支援優秀運動員，而不只是發錢而已。理論上，左訓中心編制內有個「運動科學處」，但其功能一直備受質疑。為什麼不讓更多科學技術或產業協助優秀選手呢？





另方面，對於運動員的生活照顧，也不應僅有當教練一種出路。奧地利的博士教授可以在自行車奪金，伊朗護士可以拿下空氣手槍金牌，都是很好的啟示。如果國手不必單出於單項協會培養，國手退休後也不必都在體育界或教育界服務。運動場上，運動員常需在幾分之一秒內下判斷，決定下一步行動，比那個號稱智商157，愛在30秒內下決定的市長還快100倍，如果適當培訓，可能也會是各行各業的優秀人才。





再講個突發奇想好了。去網上掃一遍這些得牌國手的故事，幾乎每一個都能拍成電影。郭婞淳之名，取自出生時的「倖存」，其實那一個選手不是歷經千辛萬苦，才得以倖存？這些故事多麼的勵志？政府為什麼不能把這些勵志故事，拍成影視作品？或安排去中小學演講，鼓勵年輕人永不放棄？這些成功者是國家的珍寶，不該只得到一張貼圖或一條新聞的關注時間。





換句話說，既然政治人物蹭運動選手無可避免，那何不蹭得有技術點？平日雪中送炭，濟弱扶傾，得牌後延展光環，鼓勵眾人，總好過前後不聞不問，得牌那一刻才來錦上添花，起碼不會讓人覺得噁心。





蹭，是一種技術活兒。平日就在「蹭」，就在關注，就有交情，發光發熱時才有故事可以說，而不是沒頭沒尾的路人蹭，或是送往迎來的機場蹭。當政治人物與身邊的團隊，真心關注體育活動，得牌時歡欣鼓舞，就沒有人會覺得你在蹭。像余政憲平日愛職棒，誰會覺得他在蹭棒球？





等奧運代表團回來，蔡總統除了接見選手頒勳章外，可不可以單獨約見，問問他們想要什麼？需要什麼？國家可以幫點他們什麼？他們又可以幫國家做點什麼？跨過體育署與各協會，直接接觸個人，才能跨過那些捏著小小權力搞鬼的中間人，真正改革體壇。這種蹭，我是會鼓掌歡迎的。











●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任





●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場





●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: opinion@nownews.com



