台語嘛會通 十三行Podcast「考古愛講古」上線
打造3歲到103歲都愛聽的Podcast，十三行「考古愛講古」熱鬧登場！即日起在Spotify、Apple、Google、KKBOX、Firstory、SoundOn、RSS等平台都可以收聽，讓民眾也可用耳朵來感受考古學的魅力。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-28 11:22:50
十三行博物館表示，「考古愛講古」Podcast頻道目前已發布2集「台語講古」節目，故事內容來自博物館出版《陶罐裡的秘密》、《陶偶家族》等繪本，涵蓋史前工藝、農耕、狩獵、建築等主題：節目製作過程無論是台語文翻譯、錄音、剪輯、混音等工作，都由館員齊力合作完成，讓節目聽起來充滿「臨場感」，彷彿置身於田野現場。
十三行博物館指出，Podcast開台第1集由描述大坌坑文化製陶技術的「努耶的食物罐」打頭陣，以生動的台語口白，講述6000年前居住在觀音山麓，祖孫三代間溫馨的互動情節，在網路多個親子學習、母語推廣社群引起熱量迴響，甫上線就得到Apple Podcast「歷史」類別第8名好成績；有聽眾回應，為鼓勵小孩多多講母語，但幾乎沒聽過考古、史前主題的「講古」。
十三行博物館說，最新上線的「美蘭的怪陶器」，帶著大家走進3000多年前的圓山，體驗貝類採集及陶藝創作文化，接下來不但會陸續在Podcast中透過有趣的故事，介紹訊塘埔、芝山岩、植物園、十三行等史前文化，也將不定期配合當期特展，規劃策展專訪，讓聽眾一探展品背後不為人知的小故事；更多的資訊，請至十三行官網或粉絲專頁查詢。