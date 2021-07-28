AIT新任發言人鄧艾德就任　精通3國語言、曾派駐廣州

美國在台協會（AIT）今（28）日表示，新任發言人鄧艾德先生在今天正式就任，鄧艾德精通愛沙尼亞語、印尼語及中文，也曾派駐中國廣州。





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AIT指出，鄧艾德在加入AIT之前，曾參與美國國務院「勞倫斯·西德尼·伊格爾伯格研究計畫」，並任職於一間全球策略傳播暨公共事務顧問公司。鄧艾德先後在美國駐愛沙尼亞塔林大使館擔任文化新聞官，以及美國駐印尼雅加達大使館副發言人。





AIT說，鄧艾德也被派駐到中國廣州與巴基斯坦伊斯蘭馬巴德，過去也曾擔任美國國務院數位交流辦公室代理主任，以及美國國務院巴基斯坦科官員。





AIT表示，鄧艾德來自美國明尼蘇達州，擁有美國埃默里大學國際研究及中文系學士學位，曾於南京大學-約翰霍普金斯大學中美文化研究中心研讀中美關係，並精通愛沙尼亞語、印尼語及中文。鄧艾德與其夫人育有兩個小孩。





另外，昨天是AIT處長孫曉雅第一天以美國在台協會處長的身分進入辦公室工作，孫曉雅說，初次到台灣是1992年，當時自己是AIT最年輕、最資淺的外交官，從來沒想過，有一天自己會擔任AIT處長。





孫曉雅表示，對自己而言，能擔任處長，真是職涯上的美夢成真，自己的外交官之旅，就是從台灣開始，在整個職涯中，親眼見證美台關係的蓬勃發展，能回到台灣帶領AIT，與台灣朋友合作，共同深化並拓展美台關係，是我的榮幸，很期待未來能與各位互動。



