疫情衝擊餐飲服務「慘」業　議員籲成立外送平台國家隊

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郭建盟強調，在後疫情時代為高雄衝經濟，必須先力挽服務餐飲業，政府紓困金額有限，疫情迫使餐飲店家為維持生計，轉做外帶，不少非自願失業者因整體經濟環境不佳轉做外送，但他們共同心聲是外送平台抽傭過高，以疫情期間家庭外送平均單價350元為例，店家取得約196元計57%，外送員約50元計14.3%，平台業者取得約104元計28.6%，讓餐廳與外送員幾乎喘不過氣。
為降低疫情對餐飲業及外送員收入衝擊，高市府貼心提出「高雄好家載」服務，讓疫情期間沒有收入的計程車業，與覺得抽成過高的業者得以喘息，為成就「高雄好家載」原本設立的初衷，他建議陳其邁市長在行政院會報力倡成立非營利APP餐飲外送平台國家隊，政府在疫情期間徵選一個外送平台，徵用期間平台業者抽5%管理費。中央預計疫情緩和後，9月至11月發送2021振興券，讓消費券能振興高雄餐飲服務業，促進加乘效果。
高雄市長陳其邁指出，其實在疫情一開始時就有這個構想，這在技術上不是問題，困難的地方是在於電商及跨領域的整合，不但量要大、人要多、商品要多元，還有一些進駐的一些技術的門檻要專門去服務教導，所以為了快速解決、回應民意，就請史哲副市長緊急召開會議，很快的就把「高雄好家載」的品牌建構，在疫情三級期間協助商家、計程車等最需要幫忙的兩個行業，把它做嫁接。
陳其邁認為，外送平臺其實是一個多元的競爭機制，政府可以來協助或者扮演助攻的角色，讓國家隊能夠成立，國家隊的定義應該有一些公益的性質，找到一些本土的電商或業者，不同的行業整合，這個應該會有競爭力、而且會有商機，畢竟整個餐飲業的商業模式，在全球在疫情蔓延情況之下，其實都做了很多改變，面對一個新的變局要有新的商業的模式，也有新的一些挑戰，如何協助大家在這一波的疫情之後能夠存活下來，而且更有競爭力，這個是市政府、國家應該要扮演的角色。
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