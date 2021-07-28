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疫情衝擊餐飲服務「慘」業　議員籲成立外送平台國家隊

▲民進黨議員郭建盟、康裕成、高閔琳、簡煥宗、陳慧文、李柏毅、邱俊憲，邀請議長曾麗燕、市長陳其邁及市府團隊一起敬禮，表達對高雄市民配合防疫的感謝。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.07.28）
▲民進黨議員郭建盟、康裕成、高閔琳、簡煥宗、陳慧文、李柏毅、邱俊憲，邀請議長曾麗燕、市長陳其邁及市府團隊一起敬禮，表達對高雄市民配合防疫的感謝。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.07.28）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-28 11:38:15｜2021-07-28 12:00:13

疫情三級警戒降至二級，高雄市議會今（28）日復會，由民進黨議員郭建盟打頭陣，聯合多位民進黨議員，以「疫後高雄Restart」為主軸，呼籲政府成立非營利APP餐飲「外送平台國家隊」，協助疫情期間的餐飲服務「慘」業，對此高雄市長陳其邁表示，技術沒問題，問題在電商平台的跨領域整合，政府可以來協助或者扮演助攻的角色，讓這個國家隊能夠成立。

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▲高雄市議會今（28）日復會，由民進黨議員郭建盟打頭陣，聯合多位民進黨議員聯合質詢。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.07.28）
▲高雄市議會今（28）日復會，由民進黨議員郭建盟打頭陣，聯合多位民進黨議員聯合質詢。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.07.28）
郭建盟強調，在後疫情時代為高雄衝經濟，必須先力挽服務餐飲業，政府紓困金額有限，疫情迫使餐飲店家為維持生計，轉做外帶，不少非自願失業者因整體經濟環境不佳轉做外送，但他們共同心聲是外送平台抽傭過高，以疫情期間家庭外送平均單價350元為例，店家取得約196元計57%，外送員約50元計14.3%，平台業者取得約104元計28.6%，讓餐廳與外送員幾乎喘不過氣。

為降低疫情對餐飲業及外送員收入衝擊，高市府貼心提出「高雄好家載」服務，讓疫情期間沒有收入的計程車業，與覺得抽成過高的業者得以喘息，為成就「高雄好家載」原本設立的初衷，他建議陳其邁市長在行政院會報力倡成立非營利APP餐飲外送平台國家隊，政府在疫情期間徵選一個外送平台，徵用期間平台業者抽5%管理費。中央預計疫情緩和後，9月至11月發送2021振興券，讓消費券能振興高雄餐飲服務業，促進加乘效果。

▲高雄市長陳其邁說，如何協助大家在這一波的疫情之後能夠存活下來，而且更有競爭力，這個是市政府、國家應該要扮演的角色。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.07.28）
▲高雄市長陳其邁說，如何協助大家在這一波的疫情之後能夠存活下來，而且更有競爭力，這個是市政府、國家應該要扮演的角色。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.07.28）
高雄市長陳其邁指出，其實在疫情一開始時就有這個構想，這在技術上不是問題，困難的地方是在於電商及跨領域的整合，不但量要大、人要多、商品要多元，還有一些進駐的一些技術的門檻要專門去服務教導，所以為了快速解決、回應民意，就請史哲副市長緊急召開會議，很快的就把「高雄好家載」的品牌建構，在疫情三級期間協助商家、計程車等最需要幫忙的兩個行業，把它做嫁接。

陳其邁認為，外送平臺其實是一個多元的競爭機制，政府可以來協助或者扮演助攻的角色，讓國家隊能夠成立，國家隊的定義應該有一些公益的性質，找到一些本土的電商或業者，不同的行業整合，這個應該會有競爭力、而且會有商機，畢竟整個餐飲業的商業模式，在全球在疫情蔓延情況之下，其實都做了很多改變，面對一個新的變局要有新的商業的模式，也有新的一些挑戰，如何協助大家在這一波的疫情之後能夠存活下來，而且更有競爭力，這個是市政府、國家應該要扮演的角色。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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