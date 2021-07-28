教職員施打疫苗中央地方不同調？蔡炳坤：關鍵在疫苗不足

新冠肺炎疫情雖然近日在台灣趨緩，全台防疫警戒也降至二級，不過九月初即將面臨學校開學，近日各級教職員施打疫苗的問題也浮上檯面。防疫指揮中心傳出昨（27）日發函各縣市政府衛生局，要求停止國、高中教師之疫苗施打，引發社會各界議論。對此台北市副市長蔡炳坤今日上午受訪時，也對此作出解釋，表示台北市仍舊持續在為教職員施打疫苗，而問題的癥結點仍舊出在「疫苗不足」。





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蔡炳坤表示，台北市政府對於國高中教師的疫苗接種，一直都是有妥善規劃，順序從托嬰中心、幼兒園到國小一直到國高中，按照順序來進行施打。蔡炳坤強調，整個過程中都有與教育部進行充分討論，造冊核定後疫苗也都同步下來，每次與中央的互動運作越來越成熟。不過蔡炳坤也坦言，問題點仍舊出在於疫苗不足，「因為不夠的狀況不只有發生在國高中教師身上，就連預約系統的疫苗量也不足。」蔡炳坤說，昨天已經與中央做了許多溝通，希望之後的接種能夠更順利。





而現場媒體也追問，關於與中央的溝通情況。蔡炳坤透露，之所以會傳出國高中教職員施打疫苗臨時喊卡，在於配發的疫苗不足。針對中央預約施打系統，北市府按照過去預約的數量，向中央提報意願是17萬多劑的疫苗。不過在接獲中央的配發通知時，表示疫苗有限只能配發近6萬，蔡炳坤直言也讓北市相當頭大，原因在於第四波預約30日至隔月3日，已經有8萬多人預約，「這些已經預約的不能失信於民。」





蔡炳坤強調，已經與行政院、防疫指揮中心及唐鳳辦公室方面討論過，先確保前5天的8萬人接種沒問題，等到之後中央疫苗配發足量後，再將預約系統中後續的17萬人的施打量補足。至於4日前的8萬劑疫苗從何而來？北市副發言人林珍羽補充，約5.5萬劑為中央第四期配發量，剩餘約2萬多劑則由北市先調撥既有疫苗替市民施打。



