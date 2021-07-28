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高市警苓雅分局飛象過河屏東市　查獲擁槍自重男子

▲高市警局苓雅分局警力在邱姓男子住處當場查獲改造手槍、子彈及半成品等。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高市警局苓雅分局警力在邱姓男子住處當場查獲改造手槍、子彈及半成品等。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-28 12:37:50

高市警局苓雅分局近日獲報，有不明男子於偏遠高屏溪河床處試槍，警方獲報後立即成立專案小組偵辦並鎖定居住在屏東市的邱姓犯嫌，昨(27)日時許持搜索票至屏東市邱嫌住處搜索，起獲手槍、子彈成品、半成品及改造工具等，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

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▲警局苓雅分局員警在床頭櫃夾層內當場查獲改造手槍1把、槍管2支、子彈3顆、半成品子彈4顆、彈殼41殼、彈頭38顆、7mm底火53顆及改造工具一批。。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高市警局苓雅分局員警在床頭櫃夾層內當場查獲改造手槍1把、槍管2支、子彈3顆、半成品子彈4顆、彈殼41殼、彈頭38顆、7mm底火53顆及改造工具一批。。（圖／記者郭凱杰翻攝）
疫情期間，高市警局苓雅分局獲報，有不明男子於偏遠高屏溪河床處試槍，以炫耀自製手槍性能不輸制式槍枝。警方獲報後不敢大意，立即成立專案小組偵辦，最後鎖定居住在屏東市內具有鐵工背景邱姓犯嫌（約30歲）身分，隨即報請屏東地檢署指揮偵辦，並於疫情趨緩降級首日(27)日至屏東市邱嫌住處執行搜索。在床頭櫃夾層內當場查獲改造手槍1把、槍管2支、子彈3顆、半成品子彈4顆、彈殼41殼、彈頭38顆、7mm底火53顆及改造工具一批。

▲邱姓男子涉嫌改造手槍於高屏溪河床處試槍苓雅分局昨天於疫情趨緩降級首日立即前往屏東市邱嫌住處將其逮捕歸案。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲邱姓男子涉嫌改造手槍於高屏溪河床處試槍苓雅分局昨天於疫情趨緩降級首日立即前往屏東市邱嫌住處將其逮捕歸案。（圖／記者郭凱杰翻攝）
苓雅分局偵查隊長陳仁正今(28)日表示，在警方疫情趨緩降級首日即27日持搜索票至邱嫌住所執行搜索之過程中，在鐵工廠上班的邱嫌，自稱對槍枝很有興趣，從網路自學改造手槍方法，並向警方表明未有不法情事，又持續干擾警方執法作為，經專案小組搜索在床頭櫃夾層內當場查獲起獲手槍、子彈成品、半成品及改造工具等，警方立即將邱嫌逮捕到案，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦，同時由苓雅分局警方繼續擴大偵辦邱嫌是否涉及其他刑案。

分局長梁東山也表示，警方依法執行公權力維護社會治安，絕不容許任何不法情事發生，以維護社會安全秩序及貫徹政府掃蕩槍枝之決心，梁分局長也說明，對於犯罪零容忍，有任何犯罪行為，警方絕對會全力查緝到案，以保障人民生命財產安全。

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