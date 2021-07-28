高市警苓雅分局飛象過河屏東市　查獲擁槍自重男子

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疫情期間，高市警局苓雅分局獲報，有不明男子於偏遠高屏溪河床處試槍，以炫耀自製手槍性能不輸制式槍枝。警方獲報後不敢大意，立即成立專案小組偵辦，最後鎖定居住在屏東市內具有鐵工背景邱姓犯嫌（約30歲）身分，隨即報請屏東地檢署指揮偵辦，並於疫情趨緩降級首日(27)日至屏東市邱嫌住處執行搜索。在床頭櫃夾層內當場查獲改造手槍1把、槍管2支、子彈3顆、半成品子彈4顆、彈殼41殼、彈頭38顆、7mm底火53顆及改造工具一批。
苓雅分局偵查隊長陳仁正今(28)日表示，在警方疫情趨緩降級首日即27日持搜索票至邱嫌住所執行搜索之過程中，在鐵工廠上班的邱嫌，自稱對槍枝很有興趣，從網路自學改造手槍方法，並向警方表明未有不法情事，又持續干擾警方執法作為，經專案小組搜索在床頭櫃夾層內當場查獲起獲手槍、子彈成品、半成品及改造工具等，警方立即將邱嫌逮捕到案，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦，同時由苓雅分局警方繼續擴大偵辦邱嫌是否涉及其他刑案。
分局長梁東山也表示，警方依法執行公權力維護社會治安，絕不容許任何不法情事發生，以維護社會安全秩序及貫徹政府掃蕩槍枝之決心，梁分局長也說明，對於犯罪零容忍，有任何犯罪行為，警方絕對會全力查緝到案，以保障人民生命財產安全。