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阻斷桌球混雙摘金　日媒指「中國國恥」網友氣炸

▲東京奧運桌球混雙決賽，日本代表隊擊敗中國代表隊，有日媒形容賽事是「中國國恥」。（圖／翻攝自微博）
▲東京奧運桌球混雙決賽，日本代表隊擊敗中國代表隊，有日媒形容賽事是「中國國恥」。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-28 12:20:11｜2021-07-28 12:20:16

東京奧運26日舉行桌球混雙決賽，日本代表隊水谷隼及伊藤美誠，以4：3擊敗了中國代表隊許昕和劉詩雯，奪下日本桌球界史上第一面金牌。有日媒針對賽事進行深入報導時，在標題寫上「中國國恥」，讓中國網友全都氣炸。

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東京奧運桌球混合雙打金牌戰在26日晚上舉行，由日本代表隊選手水谷隼及伊藤美誠，對上中國代表隊選手許昕和劉詩雯。日本代表隊扛住落後2盤的劣勢，上演大逆轉，最後以4：3擊敗了中國代表隊，這是桌球自1988年漢城（現首爾）奧運列入比賽項目後，日本首次奪得金牌，更中斷了中國代表隊從2012年起包辦桌球金牌的連霸紀錄。

▲桌球混雙金牌戰中國隊加油團引注目。（圖／美聯社／達志影像）
▲桌球混雙金牌戰中國隊加油團引注目。（圖／美聯社／達志影像）
 

日本《產經新聞》旗下報刊《夕刊富士》（夕刊フジ）27日將這場賽事作為頭條進行深入報導，指出中國在「國球」項目上敗北，標題還寫上斗大的「中國國恥」（中国国辱）4個字。報導中除了比賽之外，也提及中國「加油團」場邊應援以及中國網友對於賽事的反應。

對於標題使用「中國國恥」，讓中國網友十分不滿，憤怒痛批「鬼子是這輩子沒見過金牌嗎」、「格局跟國土一樣小」、這樣算，那過去幾十年裡，日本每次都輸，不得辱到死？」、「大坂直美出局了，明天要不要悼念一下啊」、中國混雙拿銀牌被日本說國辱，那日本男乒全部連八強都沒進，是要亡國的節奏了呀，簡直笑拉了」、「小日本就跟他們那水質一樣惡臭」

▲《夕刊富士》在報紙頭版，寫上斗大的「中國國辱」4字。
▲《夕刊富士》在報紙頭版，寫上斗大的「中國國辱」4字。
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