中國雙減為加強「黨教育」　英媒：習早在3月就預告整治

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中國政府5月召開中央全面深化改革委員會第十九次會議，審議通過《意見》；習近平當時強調，要強化線上線下校外培訓機構規範管理。6月習近平再次提到校外培訓問題，明確指出「學校不能把學生的課後時間全部推到社會上去，學生基本的學習應該由學校老師承擔，不能在學校不做反而稿校外培訓去了」當時還提到，教育部門正在糾正這類現象。
中國政府對補教業大刀闊斧的整治，影響可以說是「立竿見影」，英國媒體統計，在美國上市的新東方、高途、好未來等公司，在《意見》發布後至今平均股價暴跌60%。高盛估計，北京相關管制可能會使該行業的年收億從1000億美元（約2.8兆台幣）下跌至250億美元（約7000億台幣）以下。
除了社會問題，《金融時報》引述前政府官員、行業高管和分析人士的見解，中國政府對補教業的整治完全符合「黨是一切，包括政府、軍隊、學校的領導」意識形態。匿名前中國政府官員表示，除了內部競爭導致家庭壓力巨大、年輕世代生育率下降，打壓補教業的核心目標也是加強意識形態控制。
中共中央政治局早前強調要防止資本無續擴張後，陸續對科技業、補教業出台管制政策，但對補教業的整治，明顯比對科技業要來的嚴厲許多。總部位於北京的諮詢公司「Plenum」合夥人Chen Long表示，政府要求這些補習班改為「非營利機構」無異於判了死刑。
經濟研究公司「Gavekal Dragonomics」分析師Ernan Cui指出，中國政府的社會目標是「共同繁榮」，反對市場不平等壟斷的趨勢。對科技巨頭，例如阿里巴巴、螞蟻、騰訊的整治是為了讓市場知道「誰是老大」。北京投資公司「Prospect Avenue Capital 」合夥人Ming Liao認為，過去20年，中國政府專注於發展經濟，現在中國「富起來」了，決策層就希望這個財富可以分配的更加平均。
看到中企在港股、美股雪崩，香港恆生指數下滑，中國政府仍需要考量介入私營企業所帶來的負面影響。澳洲麥格理（Macquarie）銀行首席經濟學家Larry Hu指出，2021年前三個月的經濟增長呈下滑趨勢，但第二季度開始增長，這讓中國監管機構試圖抓住時機，收購或管制這些私營企業。對於未來中國政府對科技業、補教業會持續收緊還是出現鬆綁，Larry Hu認為，這都要取決於中國經濟形勢，意指景氣下滑，監管風暴才有可能趨緩，反之，若疫情後復甦持續強勁，對相關企業的管控會更嚴格。
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