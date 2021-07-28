奧運／日本武士隊坂本勇人再見安打　大逆轉擊敗多明尼加

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▲日本隊先發投手山本由伸。（圖／美聯社／達志影像）

× ▲日本隊先發投手山本由伸。（圖／美聯社／達志影像）

Erick Mejía

▲日本隊捕手甲斐拓也。（圖／美聯社／達志影像）

× ▲日本隊捕手甲斐拓也。（圖／美聯社／達志影像）

Gustavo Núnez敲安追加分數，讓日本隊再度失分。

Jairo Asencio又被敲安，村上宗隆右外野安打追回1分，日本隊甲斐拓也強迫取分成功，日本起死回生追平，再由坂本勇人敲出再見安打，順利逆轉勝。