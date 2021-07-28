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奧運／日本武士隊坂本勇人再見安打　大逆轉擊敗多明尼加

▲日本隊坂本勇人。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本隊坂本勇人。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2021-07-28 14:21:47｜2021-07-28 14:43:25

東京奧運棒球項目今天上午登場，日本隊在首戰遭遇多明尼加，結果日本隊演出大逆轉，靠著9局下甲斐拓也強迫取分成功，最後滿壘時刻，坂本勇人敲出再見安打，終場以4:3擊敗多明尼加旗開得勝。

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▲日本隊先發投手山本由伸。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本隊先發投手山本由伸。（圖／美聯社／達志影像）
日本隊這次為了棒球，不但打了多場練習賽，甚至5年前開始就找各隊打練習賽，不過這次日本隊也背負壓力，因為棒球上一次在奧運會出現是2008年，日本隊也未能奪冠，日本隊在1984年洛杉磯奧運示範賽奪金，之後比賽都未能再拿到金牌。

多國先發投手是巨人隊的「賓士哥」C.C.Mercedes，他主投6局被打3安打，飆出7次三振，共用104球無失分。

日本隊這場推出山本由伸先發，他主投6局無失分，共用88球，被打2安打，飆出9次三振，不過第二任投手阪神的青柳晃洋遭到狙擊，7局上他先被Juan Francisco敲安，之後Erick Mejía也敲安，一、二壘有人局面，Valerio敲出中外野二壘安打，一口氣拿下2分領先。

▲日本隊捕手甲斐拓也。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本隊捕手甲斐拓也。（圖／美聯社／達志影像）
 

日本隊雖然下半局由淺村榮斗、柳田悠岐敲出安打，但村上宗隆敲出滾地球，只回來1分，甲斐拓也敲出右外野飛球可惜被美技接殺。

不過日本隊8局下又有攻勢，山田哲人獲保送後，坂本勇人推進，吉田正尚左外野穿越安打，山田哲人想回本壘，可惜卻被觸殺出局，經過重播輔助判決也沒有用。9局上多明尼加利用Gustavo Núnez敲安追加分數，讓日本隊再度失分。

9局下日本隊最後反擊機會，柳田悠岐敲出內野安打，近藤健介代打上陣，不過多國守護神Jairo Asencio又被敲安，村上宗隆右外野安打追回1分，日本隊甲斐拓也強迫取分成功，日本起死回生追平，再由坂本勇人敲出再見安打，順利逆轉勝。

 

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