提振士氣？中國羽球女雙場上連飆髒話　網友：優美中國話

中國羽球女雙陳清晨／賈一凡，27日對上韓國金昭映／孔熙容組合，最後以3連勝逆轉贏球，擊敗韓國代表隊，確定以小組第1晉級8強。不過陳清晨疑似為了提振士氣，在場上不斷飆罵「我Ｘ」、「Ｘ」、「我去你」等不雅字眼引發熱議，不過在微博上讚聲一片，直呼是「好優美的中國話」。





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被視為中國羽球女雙爭金組合的陳清晨／賈一凡，27日對上韓國代表金昭映／孔熙容，透過微博帳號「人類放大鏡」所剪輯的影片，可以看到金昭映以及孔熙容在比賽時，不斷透過喊聲來激勵對方，並且以16:11取得領先。隨後陳清晨也開始不斷的喊叫，藉此提升士氣，但喊的卻全是髒話。陳清晨不僅在反擊時，大喊「我Ｘ」、「Ｘ」、「我去你」以外，後續得分時也不斷大喊「Ｘ」，還對著賈一凡直呼「你牛逼」，更在韓國隊掛網的時候，喊「嘿嘿嘿，幸運」，直到最後以21:14贏球之後，陳清晨仍對著場外喊著「Ｘ」。





面對陳清晨在場上「金句」連發，韓國代表隊相當傻眼，不過在微博上卻是一面倒力挺，「人類放大鏡」發文時表示，「記錄一些羽球場上優美的中國話」，有網友表示「我就是雙標，中國這樣喊我一點都不覺得煩，還覺得挺可愛挺好玩的，要是對面這樣喊我就煩死了，還會說有沒有素質，有沒有比賽精神」、「簡單的嘴臭，極致的享受」，也有網友辯解「是韓國人先喊的！喊的人腦瓜子疼」，還有網友解釋「其實她們是在喊watch out (注意)。」





陳清晨事後在自己微博上表示「不好意思讓大家誤會了，我其實只是對自己一個贏球氣勢上的鼓勵，沒想到可能是發音不太好讓大家誤會了，我惶恐了，謝謝你們的支持，我也會去調整我的發音，我也會努力專注好下一場比賽，全力以赴，不留遺憾。」但底下也有許多網友留言表示很好聽，不用改。



