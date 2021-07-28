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辣妹衝路邊攤打臍環！低頭一看成果嚇壞　眾愣：整個錯過

▲美國有女網友突然想穿肚臍環，於是到路邊攤位穿孔，沒想到成果讓她崩潰了。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
▲美國有女網友突然想穿肚臍環，於是到路邊攤位穿孔，沒想到成果讓她崩潰了。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 14:59:37

許多年輕人為了追求潮流、時尚，除了會穿耳環、舌環之外，不少人也喜愛穿肚臍環。不過，美國一名女網友就分享自己的悲慘經驗，原本想穿肚臍環，沒想到穿孔師竟弄錯穿孔部位，讓她相當崩潰，影片一出也引起熱議。

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根據英國《每日星報》報導，美國一名21歲女網友在《TikTok》表示，她當時突然想穿肚臍環，於是到紐澤西州海岸邊的一間小攤位穿孔。她與穿孔師再次確認穿孔部位，並標註記號後，沒想到對方竟擅自改變位置，將「肚臍環」穿成「肚皮環」。

▲穿孔師擅自改變位置，導致肚臍環變成「肚皮環」，位置甚至離肚臍還有一點距離。（圖／翻攝自《@tyykidd》TikTok）
▲穿孔師擅自改變位置，導致肚臍環變成「肚皮環」，位置甚至離肚臍還有一點距離。（圖／翻攝自《@tyykidd》TikTok）
這讓女網友相當氣憤，認為自己不僅浪費時間、金錢，還有她的好心情，甚至稱這是她犯下「最嚴重的錯誤」，最後也呼籲大家「不要隨便至路邊攤販穿洞」。事後，她決定回到攤位將肚臍環取下，對方也同意退還費用，「如果疤痕很醜，我會哭的」。

影片曝光後，也吸引54萬人觀看，紛紛留言回應，「我的天啊！這也偏太遠了吧」、「那是胃穿孔，而不是肚臍穿孔」、「到底發生了什麼事」、「這蠻不專業的…」、「他們錯過了整個肚臍」、「穿孔師還好嗎？」、「那是胃穿孔不是肚臍」。另外也有人說「是因為她的肚臍太小」，對此就有網友反駁「那也不是她的錯，穿環師也要先跟她說不適合」。（編輯：許智超）

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