快訊／本土感染18例　死亡人數歸零

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增20例COVID-19確定病例，分別為18例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。





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指揮中心表示，今日新增之18例本土病例，其中12例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為14例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於7月12日至7月27日。個案分布以新北市8例為最多，其次為臺北市6例、桃園市3例、高雄市1例；其中16例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。





指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月26日累計公布14,383位確診個案中，已有12,686人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.2%。





指揮中心表示，今日新增2例境外移入中，案15726為本國籍60多歲男性，長期在印尼工作，7月14日出現呼吸喘及嗅味覺異常症狀，7月16日於印尼當地就醫診斷為肺炎，7月17日確診，7月27日搭乘國際緊急醫療專機返臺，入境後即收治住院隔離及採檢，並於今日確診；因個案返台至後送就醫期間之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。案15727為本國籍30多歲女性，7月26日自美國返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，並於今日確診；已匡列專車司機1人，因有適當防護，列自我健康監測，其餘航空器接觸者匡列中。





指揮中心統計，截至目前國內累計1,975,087例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,958,568例排除)，其中15,619例確診，分別為1,260例境外移入，14,306例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、台北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。









