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喊話中央普發1萬　高市國民黨團提案連署

▲高雄市議會國民黨團總召童燕珍今（28）日提案發起連署，要求高雄市政府應向中央政府提出建議，普發現金1萬元。（圖／資料畫面）
▲高雄市議會國民黨團總召童燕珍今（28）日提案發起連署，要求高雄市政府應向中央政府提出建議，普發現金1萬元。（圖／資料畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-28 14:13:34｜2021-07-28 14:17:03

桃園、嘉義、新北、台中等議會陸續要求地方或中央普發現金，高雄市議會國民黨團總召童燕珍今（28）日也提案發起連署，要求高雄市政府應向中央政府提出建議，普發現金1萬元，以達紓困與振興之效，目前已有20多位議員簽名連署，高雄市長陳其邁則說，議會提議權市府都予以尊重。

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高雄市議會國民黨團表示，鑑於國內新冠肺炎疫情從五月急遽升溫，隨即而來的三級警戒至今也已超過兩個月，對國內各行各業均產生重大影響，影響所致，許多民眾被迫失業、放無薪假，許多商家被迫關門，整體經濟動能近乎停滯。

▲高雄市議會國民黨團總召童燕珍今（28）日提案發起連署，要求高雄市政府應向中央政府提出建議，普發現金1萬元，目前已有20多位議員簽名連署。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市議會國民黨團總召童燕珍今（28）日提案發起連署，要求高雄市政府應向中央政府提出建議，普發現金1萬元，目前已有20多位議員簽名連署。（圖／翻攝畫面）
為使受疫情影響的國人均能得到國家的照顧，也考量隨著疫情趨緩後的振興復甦，民眾亟需政府的支援以注入經濟活水，國民黨黨團遂提案要求高雄市政府應以正式公函或其他官方管道向中央政府提出建議，建請中央政府考量民眾需求普發現金1萬元，以達紓困與振興之效。

陳其邁回應，議會提議權市府都予以尊重，他也表示今年疫情與去年不同，有社區傳播的風險且影響範圍更廣，整體經濟紓困應有全國性一致適用，也希望各行各業雨露均霑，高雄市會依據中央的紓困方案來擬定「救急救窮」的加碼方案，達到紓困及振興經濟的效果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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