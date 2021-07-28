奧運國手津貼僅1萬　國民黨3訴求：運發基金每年至少80億

我是廣告 請繼續往下閱讀
總召費鴻泰指出，我國參加東奧拿下1金2銀3銅的好成績，讓台灣在國際上做了最佳的「大外宣」，政府這個時候該是審視體育政策，對於運動選手的照顧，是否有落實在政策和預算上。費鴻泰指出，亞運、奧運每4年一次，這等於是長期必須有大量的預算投入在培訓國手之上，而現階段政府每年投入體育預算只有60多億元，離理想的預算數80億元，還有一段距離。
費強調，國民黨團具體的主張是在「運動發展基金」至少達到80億元的規模，其預算來源有二：一是運動彩券的撥補，至少匡列45億元投入培訓體育人才的經費；不足45億元的差額，由中央政府預算補貼。二、培訓預算必須到位，且年年逐步提高，至少每年要有80億元。
費鴻泰進一步指出，在體育政策方面，中央政府應鼓勵企業贊助體育選手，給予稅額支出乘2甚至更高的減免，讓選手的訓練和生活經費來源能夠更充裕無虞。
此外，費鴻泰也建議，對於退役後的國手轉職到健身房、運動俱樂部，在法規上應鬆綁，給予一定預算的補助，帶著「藏富於民」的概念，以民間力量培養潛在的運動員，讓教練和退役選手在工作上多一點幫助、多一種選擇，讓未來體育選手參加國際賽事能夠拿出更亮眼的成績。費鴻泰呼籲行政院參考國民黨團在政策和預算上，支持照顧選手的主張，讓台灣在國際體壇上更加發光發熱。
黨團書記長鄭麗文接著表示，在郭婞淳拿下奧運女子舉重金牌的當下，國人一片歡欣鼓舞，但是回顧中華隊前往日本參加奧運的當天，過程相當坎坷、狀況不斷，蔡英文總統承諾給予選手的照顧和禮遇，一一跳票，引來國人的憤怒、選手的失望；還好，未能因此影響選手參賽的心情和情緒。在為選手加油打氣之餘，也正是好好檢視政府對於體育選手的培訓和照顧政策，是否給予實質、合理的照顧？而不是口惠而實不至。
鄭麗文指出，政府每年對各縣市體育相關的補助少之又少，各縣市也因財政能力不同，對得牌選手的獎金，以六都較高，且集中在雙北，導致其他縣市選手遷籍到雙北居多。此外，針對選手每月的獎勵金上，最高的是台北市每月可以高達2.2萬最長領取2年，少則只有2、3千元。各縣市長期體育資源分配不均、資源過度集中化，政府並未解決財源較差縣市的基層教練和選手的困境，演變成教練、家長、學校自行想辦法募款、籌錢培訓體育人才。
鄭表示，目前政府對於現役選手的學雜費補助：中等以下學校選手每學期最高補助5百元至8千元；大專院校選手每學期最高補助5千元至3 萬元。生活照顧補助：中等以下學校選手每月最高補助1千 元至3千元，大專院校選手每月最高補助2千元至1 萬元。
鄭指出，政府補助現役選手的學雜費和生活津貼根本就是杯水車薪，這樣的補貼金額，根本無法讓選手安心訓練，就算是成為參加國際賽事的培訓國手，一個月也只有1萬5千5百元的零用金，儲訓選手更只有9千5百元。即便正式成為國家代表隊，給予的實質加給也只有3千元到1萬元，縱使拿到如奧運金牌所給予的額外加給也只有2萬元，檢視現行給予國手的補助金額，實在太少。