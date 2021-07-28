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藍批外交部向友邦行銷高端疫苗　綠：不懂人道外交的重要

▲民進黨發言人周江杰表示，國民黨只懂金錢外交，完全不瞭解人道與救援外交的重要。（圖／資料照）
▲民進黨發言人周江杰表示，國民黨只懂金錢外交，完全不瞭解人道與救援外交的重要。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-28 14:27:46

國民黨27日揭露外交部要求駐外使館洽詢邦交國使用高端疫苗可能，引發洩漏機密文件、恐影響邦誼等質疑。民進黨發言人周江杰今（28）日中午表示，用「淪為高端國際行銷部」來對外交部扣帽子，更是國民黨潑髒水抹黑的一貫手法，試問，當國家自己生產疫苗，有能力提供給友邦，國際互助，怎麼會是行銷？

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針對國民黨近日持續針對國產疫苗等議題攻擊外交部，周江杰表示，昨天外交部已清楚說明，為使友邦不受中國政府疫苗外交勒索，台灣政府曾表示，一旦國產疫苗量產，且在滿足國內需求的前提下，台灣願意研議提供國產疫苗協助友邦抗疫的可行性。

周江杰表示，用「淪為高端國際行銷部」來對外交部扣帽子，更是國民黨潑髒水抹黑的一貫手法，試問，當國家自己生產疫苗，有能力提供給友邦，國際互助，怎麼會是行銷？難道美國捐贈莫德納疫苗給我國，是在幫莫德納行銷？台灣之前援助其他國家口罩，難道是在幫口罩生產行銷？

周江杰提到，之前國際上需要口罩時，台灣有能力捐贈，協助其他國家一起度過疫情，國民黨罵是「凱子外交」；當台灣因為中國政治力介入導致疫苗取得困難，他國捐疫苗協助台灣，國民黨卻用「疫苗乞丐」來污衊政府、貶損他國的美意，不但是傷害台灣與提供協助國家間的外交，更是傷害了台灣與這些國家的情感。

周江杰表示，國民黨過去在國際上只有金錢外交，所以不懂人道與救援外交的重要性，口罩也罵、疫苗也罵，無視於國際各國都點出中國政治介入疫苗一事，只會和對岸唱雙簧，難怪國民黨外交一愁莫展，凡事只會靠中國。

周江杰表示，不論是口罩，還是疫苗等醫療資源互助，都是「善的循環」展現，更可以證明面對全球疫情的挑戰，國際上民主自由價值理念相同的國家之間相互幫忙，必能共同克服難關。奉勸國民黨不要只會唱衰抹黑，滿腦子政治操作，這些行為終將會被台灣社會主流民意給唾棄。

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