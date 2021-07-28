各國紛推疫苗護照！我國及東南亞封關限制回顧

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我國自2020年3月24日開始禁止外籍旅客來臺轉機，至此，對外籍人士採取全面入境管制，截至目前為止仍維持邊境管制。由於Delta病毒入侵東南亞，目前東南亞各國也是處於邊境管制中，雖然民間經濟重創，許多民眾接受外媒採訪時稱：「開放旅遊業，有可能病死；但再不開放旅遊業，就是餓死。」
雖然旅遊業是東南亞各國的經濟命脈之一，不過東南亞各國的疫情目前仍十分嚴重，開放邊境仍在研議中。Delta變種病毒在印尼造成的劇變宛如災難降臨，紅十字會更表示，在東南亞中災情最嚴重的當屬印尼，讓醫院塞滿了確診者。而菲律賓、泰國、越南和馬來西亞的狀況也不樂觀，一開始都有採用中國科興疫苗的東南亞國家，正積極採購西方疫苗，期盼能突破疫情困境。
但疫情比台灣嚴峻的日本和歐盟，都在積極尋找旅遊業的協商和策略。為了恢復跨國經濟活動，歐盟7月初已啟用疫苗護照，若民眾滿足「接種歐盟批准疫苗、近期PCR檢測陰性、近期染疫康復」其中一項條件，即可在31國內自由通行，出入境不須再接受篩檢或隔離檢疫。不過根據路透社統計，歐洲在上週成為全世界第一個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫數超過5000萬例的地區，主因傳染力更強的Delta變異株肆虐下，每日新增病例數大幅上揚，即便如此還是超前計畫了疫苗護照。
疫情比台灣嚴峻的日本在26日起也推動疫苗護照，根據《日本時報》，民眾往返義大利、澳洲、土耳其、保加利亞與波蘭能免除隔離或PCR檢測。民間黨團建議政府應超前部署並與各國展開協商，才能讓邊境解封透露曙光，不過我國是否進行協商和研議，端看中央決策和看法。
對東南亞國家系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀早前報導過的《旅遊天堂峇里島成疫情煉獄 東南亞氧氣瓶供應不足概況》。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。