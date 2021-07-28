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各國紛推疫苗護照！我國及東南亞封關限制回顧

▲我國機場檢疫情況。（圖／衛福部）
▲我國機場檢疫情況。（圖／衛福部）

記者賴正琳/綜合報導

2021-07-28 16:00:00

隨著疫苗到來，世界上有些國家已開始有條件性開放邊境，或是推出「疫苗護照」，讓符合條件的國家和人民能前來旅遊。例如日本在本週26日讓疫苗護照上路，持有該護照者，入境其他國家將可縮減隔離的天數、甚至免除隔離，但首波僅適用五個國家（義大利、澳洲、土耳其、保加利亞與波蘭），沒有包括台灣。四方報團隊整理我國和旅遊勝地東南亞目前的旅遊封關狀況，帶大家一次了解。

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隨著台灣警戒降至二級，民眾黨立法院黨團在昨（27）日的記者會上指出，府應超前部署疫苗護照，並與各國磋商互相認證，符合條件者出入境可不須接受篩檢或隔離檢疫，同時國內解封指引也應明確，訂出全國一致性標準。「若台灣要朝向邊境解封，需要提前做好許多管制措施。」民眾黨團副總召高虹安說。

我國自2020年3月24日開始禁止外籍旅客來臺轉機，至此，對外籍人士採取全面入境管制，截至目前為止仍維持邊境管制。由於Delta病毒入侵東南亞，目前東南亞各國也是處於邊境管制中，雖然民間經濟重創，許多民眾接受外媒採訪時稱：「開放旅遊業，有可能病死；但再不開放旅遊業，就是餓死。」

雖然旅遊業是東南亞各國的經濟命脈之一，不過東南亞各國的疫情目前仍十分嚴重，開放邊境仍在研議中。Delta變種病毒在印尼造成的劇變宛如災難降臨，紅十字會更表示，在東南亞中災情最嚴重的當屬印尼，讓醫院塞滿了確診者。而菲律賓、泰國、越南和馬來西亞的狀況也不樂觀，一開始都有採用中國科興疫苗的東南亞國家，正積極採購西方疫苗，期盼能突破疫情困境。

但疫情比台灣嚴峻的日本和歐盟，都在積極尋找旅遊業的協商和策略。為了恢復跨國經濟活動，歐盟7月初已啟用疫苗護照，若民眾滿足「接種歐盟批准疫苗、近期PCR檢測陰性、近期染疫康復」其中一項條件，即可在31國內自由通行，出入境不須再接受篩檢或隔離檢疫。不過根據路透社統計，歐洲在上週成為全世界第一個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫數超過5000萬例的地區，主因傳染力更強的Delta變異株肆虐下，每日新增病例數大幅上揚，即便如此還是超前計畫了疫苗護照。

疫情比台灣嚴峻的日本在26日起也推動疫苗護照，根據《日本時報》，民眾往返義大利、澳洲、土耳其、保加利亞與波蘭能免除隔離或PCR檢測。民間黨團建議政府應超前部署並與各國展開協商，才能讓邊境解封透露曙光，不過我國是否進行協商和研議，端看中央決策和看法。

對東南亞國家系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀早前報導過的《旅遊天堂峇里島成疫情煉獄　東南亞氧氣瓶供應不足概況》。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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