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Lulu認愛「萬秀洗衣店」金孫　32歲張瑞夫紅到國際

▲Lulu（左）3月邀張瑞夫在頻道合作。（圖／翻攝Lulu黃路梓茵YouTube）
▲Lulu（左）3月邀張瑞夫在頻道合作。（圖／翻攝Lulu黃路梓茵YouTube）

記者羅凌筠/台北報導

2021-07-28 14:54:52｜2021-07-28 14:55:20

30歲Lulu（黃路梓茵）分手阿達後空窗2年，日前爆出新戀情，對象是曾經登上國際媒體的32歲「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫，對此，Lulu透過經紀人向《NOWnews今日新聞》大方認愛，小倆口認識半年，「有空會盡量見面」。

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▲張瑞夫幫阿公阿媽開設IG爆紅。（圖／翻攝萬秀的洗衣店IG）
▲張瑞夫幫阿公阿媽開設IG爆紅。（圖／翻攝萬秀的洗衣店IG）
萬秀洗衣店在台中后里經營70年，張瑞夫為阿公阿媽開設IG帳號，利用店裡客人長年囤放未取的衣服，混搭出阿公阿媽「古著新穿」的潮流味，兩位老人家化身模特兒擺出各種活潑姿勢，一夕在IG爆紅，60萬粉絲追蹤，國內外媒體爭相報導，張瑞夫一手將萬秀洗衣店再度捧紅，也吸引到廠商求代言合作。

Lulu 2月邀請張瑞夫上Podcast節目《Lulu超強校》，結下雙方緣分，3月再邀張瑞夫來個人YouTube頻道亮相，影片中Lulu詢問張瑞夫理想型，張瑞夫大方說「短髮可愛的女生」，雙方曖昧火花不斷。

▲Lulu（左）在影片中和張瑞夫互動冒出粉紅泡泡。（圖／翻攝Lulu黃路梓茵YouTube）
▲Lulu（左）在影片中和張瑞夫互動冒出粉紅泡泡。（圖／翻攝Lulu黃路梓茵YouTube）
近日兩人被周刊直擊，在淡水十指緊扣約會，向Lulu求證是否與張瑞夫交往？經紀人向《NOWnews今日新聞》回應：「其實他們認識到現在已經半年多了，不過大家工作忙，都有空的時候都會盡量見見面，謝謝大家關心，感情這種私事不要占用太多資源啦，也免得把人家嚇跑了。」非常呵護剛萌芽的戀情。

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