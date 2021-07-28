被逼宮　江啟臣：個人職務去留從不是我的優先考量

國民黨今（28）日召開中常會，預計討論黨主席選舉時程以及黨主席江啟臣任期問題，日前就有中常委認為，江啟臣任期到8月18日就應該卸任，推派代理主席，但黨中央卻以任期到全代會前為由，要延長江啟臣的任期，引發爭議，如今黨內逼宮聲浪不斷，江啟臣在中常會致詞時說，「個人職務的去留，從來不是我優先的考量。」制度的運作、黨務順利推動，才是他守護以及努力的目標。
記者余祥／台北報導
2021-07-28 15:06:00｜2021-07-28 15:06:08
江啟臣在中常會中表示，因為疫情的關係，無法依照原定時程改選黨主席。根據國民黨送內政部的備查資料，本屆主席與中常委的任期都即將在8月18日屆滿。依據5月26日的中常會決議，將會在今天提出黨務選舉時程草案，交由中常會討論本黨接續的選舉時程。
他再次重申，選務中立，是推動黨職選舉的基本立場，對於接下來的黨職選舉時程，他不但會充分尊重選務單位的考量，更會尊重中常會的決議，儘速進行黨務選舉時程，並且在登記為主席候選人後，正式請假，讓黨內民主制度回歸良性的競爭，依照選舉結果，確立黨內分工合作的角色，一同為國民黨打拚。
江啟臣更說，個人職務的去留，從來不是他優先的考量；制度的運作、黨務順利推動，才是他守護以及努力的目標。
他說，去年3月，在黨員的支持下，讓他有機會可以接續吳敦義前主席未完的任期，能夠為黨承擔，是他的榮譽跟使命。這一年多的時間，面對執政黨的蠻橫、其他在野黨的競爭，走過罷免、補選，經歷反萊豬的抗爭及公投的推動，在財源短缺、資源匱乏的狀況下，靠著所有黨務同仁的努力，從敗選的紊亂中，逐漸站穩腳步。
他表示，接下來的每一步，都關係到國民黨的長遠發展，以及接下來1218公投、2022大選的佈局，我也期望，今天的中常會能夠積極思考，主席與常委任期屆滿後，在全體黨員選任出新任主席前，這段時間的黨務運作、資源籌措、對外議題攻防等，黨務工作的分工，才能夠真的不辜負黨員及支持者的期待。