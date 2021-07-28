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影／桃園餐飲內用鬆綁兩樣情　有人觀望有人力挺

▲桃園市餐飲業昨天鬆綁開放內用，許多人立刻衝到自己喜愛的冰店消費。（圖／記者李春台攝，2021.07.27）
▲桃園市餐飲業昨天鬆綁開放內用，許多人立刻衝到自己喜愛的冰店消費。（圖／記者李春台攝，2021.07.27）

記者李春台/桃園報導

2021-07-28 15:12:18

隨著確診人數從百位數穩定下降至2位數甚至個位數，中央疫情指揮中心宣布警戒調降為二級，27日起開放餐飲內用，全台27日起疫情警戒降至二級至8月9日。除了雙北仍維持飲食禁止內用，多數縣市恢復開放餐飲內用。桃園市緊臨雙北，餐飲業者面對餐飲內用限制鬆綁，卻呈現兩種截然不同的心情和做法。

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桃園餐飲業自昨（27）日開始開放內用，但這項鬆綁政策卻讓業者有兩種不同做法，部分業者擔憂跨縣市聚餐可能成為另類的防疫破口，寧可暫時觀望不開放內用；但也有業者早早做好準備，認為目前疫情穩定下降，只要防疫措施做到位，開放內用才能拯救落至谷底的業績。

桃園一家老字號經營傳統合菜的中式餐廳負責人王小姐表示，雖然市政府說可以開放內用，但她決定短時間內維持只限外帶服務，「可能等員工都打完疫苗後再看看吧」。王小姐說，全店20位員工，平均每天都有8人輪流上班，因應無法內用，店裡2個月前轉型改賣手作肉粽、冰品、冷凍水餃和外送便當，雖然收入無法像疫情前一樣，但至少可以讓員工有事做、有錢領，也期待疫情早點結束，大家都能回歸正常生活，讓吃飯聚餐不再只是一個「期望」。

▲有部分業者對開放內用仍然持保守觀望態度，繼續提供顧客外帶或是外送的服務。（圖／記者李春台攝，2021.07.27）
▲有部分業者對開放內用仍然持保守觀望態度，繼續提供顧客外帶或是外送的服務。（圖／記者李春台攝，2021.07.27）
 

王小姐說，早在解封前幾天，就有20多組雙北的客人打電話來要預約訂桌，但考量餐廳用餐，客人必須脫下口罩長時間聚集，可能會有隱形傳播風險，為了保護自家員工和顧客，決定短期內還是維持不接客，只做點外帶生意讓員工有薪水可領就好。

另一家位於中壢中原夜市商圈的排隊冰品名店老闆，同時也是中原商圈發展協會前理事長張又升表示，三級警戒禁止餐飲內用，無論是對夜市攤商或小吃店家，業績影響甚鉅，以他自己經營的冰店為例，三級警戒期間業績掉到只剩平日的2成，雖然現在恢復內用，一整天下來，真正入店用餐的客人大概只有30組，多數顧客還是選擇外帶居多；不過他強調，客人雖沒有像以前那麼多，店裡該做的防疫準備一樣也不能少，對於政府逐步解封的規範相當有信心。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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