影／桃園餐飲內用鬆綁兩樣情　有人觀望有人力挺

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園一家老字號經營傳統合菜的中式餐廳負責人王小姐表示，雖然市政府說可以開放內用，但她決定短時間內維持只限外帶服務，「可能等員工都打完疫苗後再看看吧」。王小姐說，全店20位員工，平均每天都有8人輪流上班，因應無法內用，店裡2個月前轉型改賣手作肉粽、冰品、冷凍水餃和外送便當，雖然收入無法像疫情前一樣，但至少可以讓員工有事做、有錢領，也期待疫情早點結束，大家都能回歸正常生活，讓吃飯聚餐不再只是一個「期望」。
王小姐說，早在解封前幾天，就有20多組雙北的客人打電話來要預約訂桌，但考量餐廳用餐，客人必須脫下口罩長時間聚集，可能會有隱形傳播風險，為了保護自家員工和顧客，決定短期內還是維持不接客，只做點外帶生意讓員工有薪水可領就好。
另一家位於中壢中原夜市商圈的排隊冰品名店老闆，同時也是中原商圈發展協會前理事長張又升表示，三級警戒禁止餐飲內用，無論是對夜市攤商或小吃店家，業績影響甚鉅，以他自己經營的冰店為例，三級警戒期間業績掉到只剩平日的2成，雖然現在恢復內用，一整天下來，真正入店用餐的客人大概只有30組，多數顧客還是選擇外帶居多；不過他強調，客人雖沒有像以前那麼多，店裡該做的防疫準備一樣也不能少，對於政府逐步解封的規範相當有信心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。