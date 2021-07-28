傳朝野政要LINE遭駭　民進黨高層：早用不同軟體分流資訊

有媒體披露，府院、軍方、縣市長及朝野政黨等100多位高層政要，所使用的LINE通訊軟體竟遭駭客入侵，藉以蒐集情資，引發各界關注。對此，民進黨高層今（28）日透露，民進黨一直很重視資安防護的工作，對於LINE通訊軟體的產品穩定性和資安問題一直持續保持關注，黨內幹部亦早已使用不同的通訊軟體保持資訊分流，提升資訊安全性。若LINE資安疑慮無法化解，也不排除採用其他通訊軟體，畢竟民眾重視隱私問題，這是無可取代的。

我是廣告 請繼續往下閱讀

熟悉網路產業人士表示，LINE通訊軟體雖然在台灣市佔率相當高，但產品穩定性與資安問題並非完全無爭議。今年3月初有報導指出，日本LINE位於上海的中國外包員工無故入侵日本國內用戶資料庫，從一部日本的伺服器查看當地 LINE 用戶的數據資料，以及未加密的對話內容、照片等，引發軒然大波。今年4月LINE更曾發生過全台大當機事件，造成超過千萬使用者恐慌。

如今事隔才幾個月，竟又爆出事涉國安的資安問題，根據媒體報導，共有一百多位政要疑似被駭客入侵，還將原先設定可保護訊息的「Letter Sealing」進階加密功能關閉，對於鎖定目標精準的行為，LINE已造成用戶使用疑慮。若如媒體報導，不排除「內神通外鬼」，顯然LINE台灣總公司內部資安控管出現重大問題，用戶又該如何安心使用？上述人士指出，這不是民眾的問題，LINE作為提供服務的企業，甚至還向用戶收取費用，難道不須負起企業責任，民眾或商業用戶難道不能提出求償？

熟悉網路產業的人士也表示，保護數據資安與用戶隱私是企業的責任，如今傳出的雖然只是資訊疑似外洩，但如今LINE的服務還涵括網路叫車、電子錢包支付的系統，若資安疑慮無法化解，用戶資料若進一步遭到外洩，恐引發更大爭議。

民進黨發言人顏若芳受訪表示，黨內有例行的資安教育課程，也曾多次呼籲幹部，機密訊息不使用通訊軟體傳遞，並透過分流處理資訊，避免雞蛋放在同一籃子裡，而多數幹部也都有使用除了LINE以外，像是telegram等其他通訊軟體來分流處理資訊。