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莫德納第二劑開放登記　陳時中說明改預約高端時程

▲自昨（27）日起，第2劑莫德納接種已開放預約平台意願登記，另外指揮中心也公布改預約高端疫苗流程。（圖／指揮中心提供）
▲自昨（27）日起，第2劑莫德納接種已開放預約平台意願登記，另外指揮中心也公布改預約高端疫苗流程。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-28 15:17:15｜2021-07-28 16:10:35

中央流行疫情指揮中心今（28）天宣布，自昨（27）日起，第2劑莫德納接種已開放預約平台意願登記，不過指揮官陳時中表示，目前僅開放第1劑是接種莫德納疫苗的民眾預約，未開放民眾混打疫苗。另外從昨（27）日開始，高端疫苗也加入意願登記選項，目前開放梯次民眾為預約者可於29日12時在系統修改，完成預約者，可於8月7日17時於系統進行修改。

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陳時中宣布，第2劑莫德納已經開放意願登記，僅開放第1劑接種莫德納疫苗者，尚未開放民眾混打疫苗，同時提醒，目前僅有第1類到第3類對象，以及孕婦等4種對象，可以在第1劑和第2劑間隔28天，其他類對象第1劑接種莫德納疫苗者，須間隔10至12周，才符合預約資格。而第1劑接種AZ疫苗且已間隔10到12週者，可至平台進行第2劑AZ疫苗的意願登記。

陳時中指出，如果民眾有更改疫苗選項需求，符合本輪可預約接種收到簡訊，未預約者系統將於7月29日12時開放修改，而已完成預約者，將於8月7日17時開放修改。

陳時中近一步說明，主要分為4種人，包含完全沒有做意願登記、做過意願登記還沒預約接種，這兩種人都是直接上網去改，現在收到簡訊可以預約施打者，還沒去預約，可於7月29日以後開放修改，最後是收到簡訊並且已預約、但沒有去打者，8月7日17時後，才能上網修改。

▲指揮中心公佈疫苗預約登記平台相關資訊。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公佈疫苗預約登記平台相關資訊。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心針對疫苗預約平台釋疑。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心針對疫苗預約平台釋疑。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心針對疫苗預約平台釋疑。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心針對疫苗預約平台釋疑。（圖／指揮中心提供）
▲7月28日全台新增18例新冠肺炎本土病例。（圖/NOWnews製圖）
▲7月28日全台新增18例新冠肺炎本土病例。（圖/NOWnews製圖）
▲7月28日全台確診個案分布圖。（圖/NOWnews製圖）
▲7月28日全台確診個案分布圖。（圖/NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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