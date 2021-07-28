莫德納第二劑開放登記　陳時中說明改預約高端時程

中央流行疫情指揮中心今（28）天宣布，自昨（27）日起，第2劑莫德納接種已開放預約平台意願登記，不過指揮官陳時中表示，目前僅開放第1劑是接種莫德納疫苗的民眾預約，未開放民眾混打疫苗。另外從昨（27）日開始，高端疫苗也加入意願登記選項，目前開放梯次民眾為預約者可於29日12時在系統修改，完成預約者，可於8月7日17時於系統進行修改。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-28 15:17:15｜2021-07-28 16:10:35
陳時中宣布，第2劑莫德納已經開放意願登記，僅開放第1劑接種莫德納疫苗者，尚未開放民眾混打疫苗，同時提醒，目前僅有第1類到第3類對象，以及孕婦等4種對象，可以在第1劑和第2劑間隔28天，其他類對象第1劑接種莫德納疫苗者，須間隔10至12周，才符合預約資格。而第1劑接種AZ疫苗且已間隔10到12週者，可至平台進行第2劑AZ疫苗的意願登記。
陳時中指出，如果民眾有更改疫苗選項需求，符合本輪可預約接種收到簡訊，未預約者系統將於7月29日12時開放修改，而已完成預約者，將於8月7日17時開放修改。
陳時中近一步說明，主要分為4種人，包含完全沒有做意願登記、做過意願登記還沒預約接種，這兩種人都是直接上網去改，現在收到簡訊可以預約施打者，還沒去預約，可於7月29日以後開放修改，最後是收到簡訊並且已預約、但沒有去打者，8月7日17時後，才能上網修改。
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