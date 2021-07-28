台中購物節　議員呼籲媒合在地業者提供線上購物

台中市政府研議即將於八月舉辦台中購物節，對此，今（28）日民進黨市議員賴佳微、江肇國、周永鴻表示，振興台中各商家是全民共識，各界樂觀其成，但市府要舉辦活動應充分籌劃，並做好足夠宣傳準備再上路，才能達到最佳效益。議員也呼籲，後疫情時代下網路購物成為新常態，台中購物節APP應主動媒合在地業者，提供功能協助商家做線上購物，讓購物節的振興能夠更有效果。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-28 15:27:10
賴佳微表示，市府宣布將在八月舉辦台中購物節，在警戒後對於商家而言各種鼓勵消費的振興活動都是樂觀其成。但既然要舉辦購物節，應該要有充分的宣傳時間再來舉行，而不要過於倉促上路。另外，以往的購物節多與既有的線上購物平台合作，現在應思考如何協助在地商家結合購物app，以協助商家多元銷售。
江肇國表示，去年各項調查都顯示疫情期間下，民眾的網購習慣逐漸升高。在這次三級警戒間，更有網購消費年齡層全齡化的現象，連阿公阿嬤都開始學會用手機網購。但台中市政府這幾年加起來耗資破千萬的購物節app，一直以來卻僅有抽獎功能，我們過去就不斷要求台中購物節的網站或app，應該要能提供媒合在地商家做線上購物的功能，來讓這個購物節的舉辦更有效益。
周永鴻表示，市府之前強調購物節與在地業者的連結，但兩屆購物節推出兩個app，還看不到為在地業者宣傳及媒合客群的具體成效。市府舉辦購物節，應該盤點受衝擊的產業重點行銷，才能對症下藥。
議員表示，購物節舉辦至今也第三屆了，前兩屆所提出的問題市府是否都已有修正、調整？現在雖然降為二級，但全台仍受疫情影響，定會減少外地人來台中消費，倘若市府沒有有效規劃，恐浪費振興的用意。