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《財富老司機》從微趨勢看準致富關鍵　掌握先機！

本集《財富老司機之每週一刻．上車囉！》主持人黃丹就要介紹馬克．潘2008年所著的《微趨勢》，如何遠瞻預測13年後，如今的現況。
本集《財富老司機之每週一刻．上車囉！》主持人黃丹就要介紹馬克．潘2008年所著的《微趨勢》，如何遠瞻預測13年後，如今的現況。

財經中心/綜合報導

2021-07-28 21:00:00

台灣疫情趨緩，27日起實施「降級不解封」，放寬部分防疫措施，像是室內外人數的調整、以及超商、賣場內用區的開放，就是希望台灣各行各業能慢慢重回正軌。而自五月底以來，許多人的工作、生活都面臨改變，延伸出許多新的形態與趨勢，本集《財富老司機之每週一刻．上車囉！》主持人黃丹就要介紹馬克．潘2008年所著的《微趨勢》，如何遠瞻預測13年後的如今。

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作者馬克．潘，為比爾蓋茲最重視的趨勢觀察家，「微趨勢」概念的始創者，最早主張「大趨勢的時代結束了」，堅持趨勢觀察不能光靠肉眼。他的趨勢報告一向以「科學、手術刀般精準」著稱，客戶有微軟、福特、麥當勞、默克製藥，亦接受過二十餘國政府或政黨的委託做政策建議。他堅信：群眾是聰明的。是他們的需求，他們自然會買。不然，廣告打再多都沒用。問題是要如何早一步找出其需求。這個「如何」正是本書重點所在。

《微趨勢》所討論的七十種微趨勢，許多都跌破大家眼鏡，範圍涵蓋了財經、教育、政治、時尚到情愛，每一種都剖析其來龍去脈，預測其商機及社會效應。不只是一本新潮流百科，也呈現一種看待世界的新態度：最欣賞多元的人，往往最能掌握先機。

黃丹指出，書中提到《世界是平的》已告訴讀者，國與國之間的藩籬已被抹平，小蝦米與大鯨魚變成平起平做，「全球化3.0」的特色即「個人力量大」。《微趨勢》更進一步，直指「個人力量大」的後果即「選擇大爆炸」，大家不必再勉強配合他人，人人都能做自己。通訊科技帶來無遠弗屆的串連力，讓人人輕易找到新歸屬、新認同。族群重新組合，不再受限於地域、族裔、階級、出身，而是為了共同的志趣、愛好、生活經驗。

書中更進一步指出大事業已不再等於大眾商品。「福特經濟」的時代才能靠大眾商品。但「福特經濟」已和大趨勢同樣成為過往。個人電腦即最後一種「福特經濟」型產品。從現在起，做大事業必須抓對「精眾」，也就是需求最強烈的小眾。「精眾」不只是你的市場，還會幫你把市場做大。最後黃丹指出，從書中看到了兩種力量非常重要，也就是「社會問題解決力」以及「管理行銷力」，備足了才有機會在如今趨勢中，找到致富的契機。

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