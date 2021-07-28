《財富老司機》從微趨勢看準致富關鍵　掌握先機！

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《微趨勢》所討論的七十種微趨勢，許多都跌破大家眼鏡，範圍涵蓋了財經、教育、政治、時尚到情愛，每一種都剖析其來龍去脈，預測其商機及社會效應。不只是一本新潮流百科，也呈現一種看待世界的新態度：最欣賞多元的人，往往最能掌握先機。
黃丹指出，書中提到《世界是平的》已告訴讀者，國與國之間的藩籬已被抹平，小蝦米與大鯨魚變成平起平做，「全球化3.0」的特色即「個人力量大」。《微趨勢》更進一步，直指「個人力量大」的後果即「選擇大爆炸」，大家不必再勉強配合他人，人人都能做自己。通訊科技帶來無遠弗屆的串連力，讓人人輕易找到新歸屬、新認同。族群重新組合，不再受限於地域、族裔、階級、出身，而是為了共同的志趣、愛好、生活經驗。
書中更進一步指出大事業已不再等於大眾商品。「福特經濟」的時代才能靠大眾商品。但「福特經濟」已和大趨勢同樣成為過往。個人電腦即最後一種「福特經濟」型產品。從現在起，做大事業必須抓對「精眾」，也就是需求最強烈的小眾。「精眾」不只是你的市場，還會幫你把市場做大。最後黃丹指出，從書中看到了兩種力量非常重要，也就是「社會問題解決力」以及「管理行銷力」，備足了才有機會在如今趨勢中，找到致富的契機。