普發5000元是建議 鄭文燦：市府仍須評估可執行性
桃園市議會昨（27）日國民黨團臨時動議提議普發市民5千元現金一案，獲得表決通過。針對此案市長鄭文燦今（28）日表示，市議會的提案依法為建議性質，即使通過，市府也要評估其合理性及可行性。
記者李春台/桃園報導
2021-07-28 15:41:11
鄭文燦說，對於紓困方案，桃園市都會盡力而為，市議會的提案，依法為建議性質，一般都會照案通過，通過後市府也會評估其可行性。昨日議會通過每人發5千元的提案，依據桃園市人口227萬計算，總經費高達114億元，桃園市並無足夠財源，若要大幅舉債發放，也要評估其合理性及可執行性。
鄭文燦進一步表示，目前行政院的紓困方案，合計受益人數840萬人，桃園市有84萬人符合條件，涵蓋度為37%。行政院的振興方案，也正在研擬，市府會在振興方案出爐後，加碼桃園版振興計畫。
鄭文燦說，桃園市政府會全力協助紓困方案的落實，從速、從簡、從寬完成，讓民眾有感，同時也推出減租減稅等紓困措施，針對無薪假員工及失業勞工，市府也有加碼的紓困方案，讓弱勢家庭可以渡過難關。
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