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中央紓困　中市藍營要求普發現金1萬元

▲台中市國民黨團要求，中央紓困全民普發現金1萬元最直接(圖／陳政顯服務處提供2021.7.28)
▲台中市國民黨團要求，中央紓困全民普發現金1萬元最直接(圖／陳政顯服務處提供2021.7.28)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-28 15:50:19

中央紓困首要救急，普發現金最實際。台中市國民黨團今(28)日指出，疫情重創經濟影響百姓生計，許多民眾陷入經濟困頓，但中央先前的紓困政策關卡重重，呼籲行政院要傾聽多數民眾心聲，立院通過的紓困特別預算直接普發現金，並將發動議員連署，為要求普發現金1萬元，邀請不分黨籍議員加入。

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國民黨團書記長陳政顯表示，三級警戒實施後，許多底層民眾面臨斷炊，但中央的紓困卻設下層層關卡，民眾得要跑很多機關先花錢拿到許多證明，才有機會被審核，結果經常不盡人意，他們只能靠親友和民間力量苦撐。此外，行政院竟再次規劃用「振興券」拼經濟，上次三倍券要先拿一千換三千的慘痛經驗，不該讓民眾再苦一遍。政府紓困喊得滿嘴，民眾卻是看得到拿不到，多數人得不到幫助當然無感，紓困都不紓困了。

市議會國民黨團支持全民普發現金1萬元普發現金是最直接、便利的方式，更省去不必要的行程成本與繁瑣的程序，去(109)年三倍券光行政成本就耗費23億，用來普發現金一萬元還可以多幫助23萬人，相較之下實際許多。

陳政顯指出，放眼全球，美國、日本、韓國等多國都採普發現金，鄰近的韓國更是第五度發放現金，正是認為普發現金是最有效率的做法，避免形成阻礙或浪費行政成本，讓民眾苦上加苦。黨團更補充，普發現金能讓民眾將救命金依需求彈性運用，眼下的現金缺口可以直接彌補，省去繁文縟節的規定。

國民黨團將發動議員連署，要求普發現金1萬元，同時邀請不分黨籍議員加入，讓市府將基層聲音利用行政院會轉給中央，請行政院苦民所苦，不要活在平行時空，改採普發現金給民眾最直接的幫助。另請民進黨籍議員善用黨內溝通管道儘速進行內部建言，雙管齊下共同為民眾救急。

對此，民進黨中市議會黨團表示，尊重。黨團也將連署，要求市長盧秀燕發給每一位市民1萬，來紓困或振興中市經濟。

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