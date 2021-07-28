名家論壇》黎榮章／全台迎降級　分析八月政治議題走向

全國歷經2個月3級警戒，國內疫情終於降溫，中央流行疫情指揮中心宣布，7月27日起，全國疫情降為二級管制，各行各業規定也將鬆綁，台灣社會欣喜準備迎接新生活秩序降臨，然而面對疫情退燒，各陣營將在8月拋出什麼話題？





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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察臉書綠營官方、政治人物、側翼粉專近1個月的話題，可發現過去幾個月來民進黨因執政行情受疫情打擊，聲勢低迷，但臉書上親綠粉專戰力不減，對藍、白陣營的評論佔他們總貼文5成，專注討論台北市疫情的話題也有8%；此外，有將近10%的貼文是跟隨官方基調宣導疫情資訊、說明政府疫苗採購政策、6%宣傳綠營縣市施打疫苗的狀況。





目前看來綠營側翼粉專對藍白陣營的砲火將會持續，至於官方方面，等時序進入8月，民進黨首要面對的就是持續確保疫苗陸續到貨、讓覆蓋率持續拉升；此外也務求做好降級後的規範指引，緊鑼密鼓推出後續振興方案。當家人每天開門面對民生大小事，絲毫不容喘息，雖然不能保證為政黨形象加分，但至少可緩解疫情期間累積的民怨。





▲綠營臉書粉專：近一個月話題類聚分析（圖／QuickseeK提供）

藍營部分，則以批評疫苗疫苗採購為貼文最大宗，佔44%，且各品牌疫苗中，藍營對BNT情有獨鍾，話題類聚關鍵字都與BNT有關，包括批評政府採購不力、張忠謀說台灣需要疫苗政府卻擋國民黨買、質疑因民進黨堅持要原廠標籤而延遲貨期等。另有5.2%貼文集中批評國產疫苗，包括質疑陳建仁參加試驗是否有特權待遇、解盲的公平性、高端EUA是否政治授權、民進黨官員是否該將手臂留給國產疫苗等。





不過，藍營粉專也花不少力氣關心百工百業，有6.4%貼文關心各產業在疫情下的情況，包括防疫前線物資是否足夠、醫護人員處境、外送業者的情況等。國民黨官方也舉行記者會為租屋族發聲，呼籲政府提供緊急租金補貼。疫情過後，首要面臨的將是百工百業紓困與振興，由此看來，國民黨在八月份極有可能延續疫情期間的能量，繼續關心民生，替各行各業爭取紓困振興將能為下階段議題攻防的主要基調。





▲藍營臉書粉專：近一個月話題類聚分析（圖／QuickseeK提供）

至於柯陣營粉專，貼文話題相對綠、藍顯得較為分散。柯營花最多力氣的是質疑國產疫苗，有20%貼文討論相關話題。此外，柯營粉專也大力幫忙宣傳、澄清北市防疫資訊，佔整體貼文16%。不過隨著國產疫苗確定獲得EUA、北市疫情漸趨穩定，柯陣營和民眾黨在BNT疫苗到貨前，恐怕面臨「沒議題可打」的狀況，因此，他們也搶先拋出藻礁、能源等議題，轉進公投戰場，開始為年底投票熱身。





▲白營臉書粉專：近一個月話題類聚分析（圖／QuickseeK提供）

8月將至，解封新生活要到來，目前看來，民進黨雖然想顧好年底公投，但執政團隊必須優先將大部份精力集中在守住疫情、百業紓困與振興。而國民黨料將延續疫情期間重點，繼續猛打振興議題，畢竟這個議題喊了只會加分不會失分。至於民眾黨部分，隨著疫情過去，柯文哲將不再有每天記者會的舞台，將重心放在年底公投議題上能不能保有聲量，讓人期待柯陣營的出招。想必疫情趨緩後，各黨都要回歸盤整期，8月的政治攻防將不若前2個月激烈，但如前所述，各黨有各自關心重點，不至於進入政治議題空窗期。











●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人





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