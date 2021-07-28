預約平台出包！間隔兩周打第二劑　陳時中：希望官民合作

國內有民眾在7月16日接種第一劑疫苗，不過卻在兩周後又收到簡訊通知預約施打，還真的成功預約到8月2日，指揮中心指揮官陳時中今（28）日回應，第一個不知道他到底有沒有打第一劑，第二是施打端上傳資料可能不完整，第三個是系統資料不完整，希望民眾和施打端都要把關，畢竟接種時間過近，效果也不好。





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有民眾在7月16日接種第一劑疫苗，但相隔兩周後又收到預約通知簡訊，嘗試預約後還真的預約到了8月2日的接種時間，可能是疫苗預約平台出包？陳時中表示，第一個不知道民眾到底有沒有打第一劑是一個可能性，第二是施打院所上傳資料可能不完整，第三個系統不完整資料系統變成顯示為沒接種過，系統裡是直接來看有無資格，系統顯示沒打過就可以預約，裡面可能有幾個環節出錯。





不過陳時中表示，民眾要提醒自己施打間隔時間太短效果不好，除了靠中央地方系統去檢查，執行單位去確實落實，那自己也要自己提高自己注意，間隔時間太短，恐怕讓疫苗效益比較沒辦法發揮。





▲7月28日全台確診個案分布圖。（圖/NOWnews製圖）