COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

預約平台出包！間隔兩周打第二劑　陳時中：希望官民合作

▲有民眾在接種間隔兩週就收到第二劑預約通知，指揮中心呼籲民眾也要自行注意。(示意圖／NOWnews資料照)
▲有民眾在接種間隔兩週就收到第二劑預約通知，指揮中心呼籲民眾也要自行注意。(示意圖／NOWnews資料照)

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-28 15:57:03

國內有民眾在7月16日接種第一劑疫苗，不過卻在兩周後又收到簡訊通知預約施打，還真的成功預約到8月2日，指揮中心指揮官陳時中今（28）日回應，第一個不知道他到底有沒有打第一劑，第二是施打端上傳資料可能不完整，第三個是系統資料不完整，希望民眾和施打端都要把關，畢竟接種時間過近，效果也不好。

我是廣告 請繼續往下閱讀

有民眾在7月16日接種第一劑疫苗，但相隔兩周後又收到預約通知簡訊，嘗試預約後還真的預約到了8月2日的接種時間，可能是疫苗預約平台出包？陳時中表示，第一個不知道民眾到底有沒有打第一劑是一個可能性，第二是施打院所上傳資料可能不完整，第三個系統不完整資料系統變成顯示為沒接種過，系統裡是直接來看有無資格，系統顯示沒打過就可以預約，裡面可能有幾個環節出錯。

不過陳時中表示，民眾要提醒自己施打間隔時間太短效果不好，除了靠中央地方系統去檢查，執行單位去確實落實，那自己也要自己提高自己注意，間隔時間太短，恐怕讓疫苗效益比較沒辦法發揮。

▲7月28日全台確診個案分布圖。（圖/NOWnews製圖）
▲7月28日全台確診個案分布圖。（圖/NOWnews製圖）
▲7月28日全台新增18例新冠肺炎本土病例。（圖/NOWnews製圖）
▲7月28日全台新增18例新冠肺炎本土病例。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
59.77%40.23%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.5%28.5%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
28.83%71.17%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.18%17.82%
2021-07-26-2021-07-29
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀